S’il est né "à contrecœur" à Paris, en 1968, cet artiste très attachant a passé, enfant et adolescent, plus de trois mois par an dans l’Aveyron. Plus précisément à Campuac, terre d’origine de son père, où il a remis sur pied une vieille grange qui lui sert de havre de paix, à quelques kilomètres à vol d’oiseau de Villecomtal, la patrie de sa mère. Installé depuis deux décennies à Montpellier, le jeune quinquagénaire noircit un cinquième roman, un polar autobiographique qui s’articulera autour du fait divers dont il a été victime le 30 juillet 2022... Sans oublier la composition de chansons et l’écriture aussi d’albums jeunesse.

"Mammifère vertébré apparu au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Montpelliérain principalement herbivore, il est classé dans la catégorie "espèce en voie de disparition" par la SPA (société protectrice des auteurs). Il fait localement l’objet de programmes de réintroduction dans le milieu de l’édition et de la chanson française (sous le pseudonyme olive et moi)".

Cette description est l’œuvre d’Olivier Costes, pour parler de lui-même, pour une définition qu’il a baptisée "la fiche Wikipédia à laquelle vous avez échappé". Le décor est planté, le ton est donné ! La suite coule d’une barrique identique : "Urbain d’origine rurale, il a d’abord exprimé ses talents créatifs comme concepteur-créateur. Il évoluait alors dans les campagnes publicitaires pour des marques de grande consommation, puis pour des annonceurs institutionnels".

Né à Paris, "par erreur" selon ses propres termes, en 1968, Olivier Costes préfère parler de ses origines aveyronnaises, puisque son père est de Campuac et sa mère de Villecomtal. Enfant et adolescent, plus de trois mois par an, il a été un fidèle voyageur du petit train des Rouergats pour prendre ses quartiers, l’été et aux autres vacances scolaires, sur le plateau, chez sa grand-mère paternelle.

Quelques années plus tard, ce père de deux filles, Chloé, née en 1999 à la maternité de l’hôpital Combarel à Rodez, et Charlotte, qui a vu le jour en 2003 à Montpellier, a redonné vie à une vieille grange du hameau de Lacaze, où il revient respirer régulièrement, et d’où il a une vue imprenable sur Le Maynié, la ferme où les racines paternelles ont puisé leurs forces.

Avec Thomas Fersen, Vincent Delerm

Quand il a commencé à avoir du poil au menton, il a voulu être juge d’instruction, puis journaliste. Finalement, ce qu’il appelle son "territoire de liberté" est devenu "la jungle musicale et littéraire". "J’ai toujours fait de la musique dès mon plus jeune âge. Elle avait une place centrale dans mon existence, explique-t-il. J’ai joué de la batterie, de la basse, de la guitare. Avec The Pure, ma tribu new wave, on proposait les chansons des autres, celles de Robert Smith en particulier".

Il n’a pas échappé aux radars du label Tôt ou Tard, en tant qu’auteur-compositeur et interprète. Sensible à la magie des mots, à l’humour, à la poésie, il s’est laissé adoucir par les textes de Boby Lapointe et a composé les siens.

"Je me suis découvert "un petit talent" pour les mélodies", murmure-t-il, la pommette un peu rougie, en toute humilité. Assurant qu’il avait "l’impression d’être un intrus", parlant également "du syndrôme de l’imposteur", il a fréquenté la même cour que Thomas Fersen, Vincent Delerm...

Cet amoureux des mots, qui a posé sa valise à Montpellier en 2000, a de l’or dans les mains, mais il n’a pas mis toutes les pépites dans le même sac. Il a ainsi publié, chez Actes Sud, des livres-CD pour enfants (le narrateur s’appelle François Morel !), des albums illustrés (dont un a été adapté au théâtre), des romans historiques (comme "Les cerveaux cassés" en 2018, chez Fauves)... L’art au pluriel !

Le 30 juillet 2022, près de Montpellier...

En toute saison, ce drôle d’oiseau consacre la majeure partie de son temps à chercher l’inspiration, le cerveau dressé sur ses pattes arrières, agitant sa plume en tous sens dans le ciel immense, comme une page blanche.

Olivier Costes se partage actuellement, notamment, entre l’écriture d’un nouveau spectacle jeune public qu’il aimerait avoir bouclé à la fin de l’année 2024, la réalisation des vidéos pour son album, et la mise en route de son cinquième roman. Le titre pourrait être "Tête de pont" et il s’agira d’un polar autobiographique.

Voilà un an, presque jour pour jour, le 30 juillet 2022, il est 9 h 30 quand il envoie un SMS à un ami pour lui dire qu’il quitte son domicile, à vélo, afin de le rejoindre en bord de mer. Il n’y arrivera jamais ! Peu après la sortie de Montpellier, un groupe de personnes a ainsi découvert un homme en tenue de cycliste, errant et en sang. La suite ? Elle est à découvrir dans quelques mois dans un ouvrage attendu avec grande impatience...

Olivier Costes assure une rencontre, avec séance de dédicaces, à la librairie Pont Virgule, située au n°1 rue Droite à Espalion, chez Sylvie Lacan, vendredi 4 août, de 9 h 30 à 12h30.