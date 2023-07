Espalion. Carton plein pour les élèves de Caroline

Pour la troisième année consécutive, Caroline Delmas et ses élèves ont fêté leur réussite au CAP "métiers de la mode vêtements flous".

Ce mercredi 28 juillet, les élèves de Caroline Delmas (mercerie de la rue droite) s’étaient donné rendez-vous pour fêter leur succès au CAP 2023. Les 7 élèves ont réussi avec brio les épreuves de couture et patronage et pour certaines, avec des notes exceptionnelles ! Après une année de cours permettant d’aborder les techniques de base, elles ont passé l’examen au lycée technique "Léo-Ferré" de Gourdon.

Certaines pourront valoriser ce diplôme dans leur vie professionnelle. Pour d’autres il s’agissait d’un challenge. Mais quelles que soient les différentes approches, c’est le sérieux et la ténacité qui ont payé, merci à Caroline d’avoir permis cette belle réussite, sa détermination, ses encouragements, le choix des exercices proposés toute l’année ont été déterminants.

"En 2021 et 2022, ces élèves avaient déjà tous réussi, précise Caroline, ce qui prouve qu’il existe à Espalion, une véritable possibilité d’apprendre la couture à un niveau professionnel. Et à l’époque des sites en ligne s’appuyant sur l’intelligence artificielle et de la ‘’Fast fashion’’, il pourrait paraître dérisoire de ‘’s’embêter’’ à passer des heures au-dessus d’un ouvrage à coudre (et à découdre). Mais la fierté d’avoir fait du bel ouvrage n’a pas de prix et jeunes ou vieux, femme ou homme, il est toujours temps de s’y mettre !".

Les élèves qui ont passé le cap en 2023 sont : Julie Rivière, Muriel Pin, Francette Debladys, Aude Zanetta, Marie Malartre, Laurence Grignac, Pierre Vallayes.