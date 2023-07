La Commission européenne a autorisé en janvier 2023 la mise sur le marché de la poudre de grillon domestique qui peut à présent entrer dans la composition des produits alimentaires, donc de votre nourriture. De toute manière, tous les Français en mangent déjà.





Depuis le 23 janvier 2023, de la poudre d'Acheta domesticus, entendez par là de grillon domestique, peut être incorporée dans plusieurs produits alimentaires vendus dans les supermarchés ou dans les boulangeries en France et dans l'Union européenne. Ce grillon domestique, autorisé comme "nouvel aliment" par la Commission européenne, rejoint deux autres insectes susceptibles de se retrouver dans nos assiettes : un ver de farine (larve du ténébrion) et le criquet migrateur.

Dans les biscuits, pizzas, sauces, soupes, confiseries...

La liste des produits alimentaires "destinés à l'ensemble de la population" où l'utilisation de ces poudres d'insectes est autorisée pat la Commission européenne est conséquente :

les pains et petits pains multicéréales,

les biscuits, biscuits secs et gressins,

les barres de céréales,

les prémélanges secs pour produits cuits au four,

les produits secs à base de pâtes farcies ou non,

les sauces,

les produits transformés à base de pommes de terre,

les plats à base de légumineuses et de légumes,

les pizzas,

les produits à base de pâte,

le lactosérum en poudre,

les substituts de viande,

les soupes et concentrés ou poudres de soupe,

les en-cas à base de farine de maïs,

les boissons similaires à la bière,

les confiseries au chocolat,

les fruits à coque et oléagineux,

les en-cas autres que les pommes de terre frites,

les préparations de viande.

La quantité d'insecte dans la composition d'un aliment n'est pas clairement définie mais varie suivant le type d'aliment : pas plus de 2% dans les pains, 3% dans les barres de céréales ou 5% dans les steaks végétaux, selon L'Observatoire des aliments.

"Il convient que les denrées alimentaires contenant de la poudre d’Acheta domesticus (grillons domestiques) partiellement dégraissés soient étiquetées de manière appropriée", indiquait le règlement d'exécution de cette autorisation de la Commission européenne. D'autant que le consommation de cette poudre, si elle est assurée "sans danger" pour les humains, pourrait provoquer d'éventuelles allergies. Donc, dans le cas du grillon domestique, l’étiquette portera la mention suivante : "Poudre d’Acheta domesticus (grillons domestiques) partiellement dégraissés", assure Foodwatch. Encore faudra-t-il lire la composition du produit, qui nécessite souvent d'avoir une bonne vue, et ce qui sera un peu plus difficile si vous êtes au restaurant ou dans une boulangerie...

Les insectes ? Tout le monde en mange déjà !

Pour l'instant, assurait France Info, la consommation d'insectes reste une niche. Six mois après la mise sur le marché de ces poudres d'insectes, il se peut que les premières pizzas, barres de céréales, sauces ou confiseries chocolatées en contenant soient apparus sur les étals des magasins alimentaires d'Europe et de France.

Mais l'essentiel de cette consommation d'insectes en France reste volontaire, avec plusieurs entreprises qui proposent des insectes à consommer sous différentes formes. La première, Micronutris, a été créée à Toulouse en 2011, alors que l'élevage d'insectes comestibles n'était encore que toléré en France. D'autres élevages d'insectes servent essentiellements à l'alimentation animale.

Néanmoins, chacun de nous consomme environ 500 grammes d'insectes par an, selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses). Dans les fruits, les légumes, les confitures, jus de fruits, bref "sous forme de particules et de morceaux dans à peu près tout ce que l'on mange", selon Clément Scellier, co-fondateur de la marque d'aliments à base d'insectes Jimini's. Sans oublier le colorant E120, présent dans de nombreux aliments (boissons, gâteaux...), fabriqué à partir de larve de cochenille broyées.

Quant aux risques pour la santé, "les insectes sont des alternatives saines et nutritives aux aliments de base, dit l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). De nombreux insectes sont riches en protéines et en bonnes graisses, ainsi qu'en calcium, en fer et en zinc".

L'on consomme régulièrement des insectes (plus de 1 400 espèces) dans quelque 90 pays.