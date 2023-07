Florentin-la-Capelle. Le chou farci à l’honneur

En cette fin juillet, le club des Genêts d’Or a organisé son traditionnel repas "chou farci" au terrain de quilles. Les cuistots locaux aidés de Sylvain Mazars avaient préparé la veille ce mets de notre terroir et l’ont fait cuire au four à pain, d’où son goût incomparable. C’est chaque fois avec beaucoup de plaisir que les participants s’installent autour des tables, à l’ombre des sapins pour s’en régaler. Les pâtisseries maison ont comblé les papilles gustatives des gourmands qui y ont fait grandement honneur. . . Michel Authier avait réservé une surprise pour l’occasion. Grâce à son talent de sculpteur sur glace, il avait façonné un joli récipient, malheureusement éphémère, mais permettant en plus du décor de garder des boissons au frais pendant plusieurs heures. Certains ont poursuivi l’après-midi par une belote ou une pétanque. L’ambiance était à la détente.

Le club remercie la municipalité ainsi que toutes les personnes qui ont apporté leur aide, ce qui a permis le succès de cette belle journée.