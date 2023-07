Arvieu. Le quine d’été fait salle comble

Il s’agissait d’une première pour Arvieu Art de Vivre. En l’absence de présidence à la tête de la commission "salon du livre", l’événement estival qui avait engendré de nombreux émules pendant 25 ans ne pouvait avoir lieu cet été. En remplacement, l’association a voulu organiser un événement ouvert à tous y compris aux touristes et même aux mal voyants.

Le choix a été fait pour un quine en soirée en milieu de semaine. Ce quine n’avait pas de but lucratif. Aucun don n’a été sollicité et tous les achats ont été faits auprès des commerçants, producteurs et restaurateurs locaux. À ces derniers, il a été demandé un lot à leur convenance et ils ont été généreux. Et la salle Raymond-Almès a été grandement remplie par des joueurs venus plus nombreux qu’Arvieu Art de Vivre ne l’avait espéré : des tables et des bancs ont été ajoutés, tous les cartons ont été vendus. Quasiment aucune place libre ne permettant de déposer les lots sur les tables, ces derniers ont été retirés en fin de soirée par les gagnants.

Grâce aux bénévoles d’AAV, une bonne gestion de la situation a permis que tout se déroule sans nuire à l’ambiance.