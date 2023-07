Laguiole. Les artisans d’art exposent leur savoir-faire sur le marché artisanal

Mercredi 26 juillet, une quinzaine d’artisans créateurs de l’association Lauz’arts se sont installés place du taureau. Vacanciers et habitants ont déambulé de stands en stands découvrant le travail des artisans, du cuir, un sculpteur sur bois, des santons, des émaux, de la porcelaine, des pulls en mohair, des créations en bronze, il y en avait pour tous les goûts et toutes les bourses.

"De nouveaux artisans nous ont rejoints, indique la présidente et créatrice Julia Nègre, nous sommes ravis de présenter nos créations toutes faites main". Le trésorier Jean-David Delagnes appuie : "l’idée est de faire découvrir que l’artisanat n’est pas que récréatif, il faut soutenir l’artisanat français, qui a souffert lors du Covid".

Tous viennent des départements limitrophes, ils proposent des pièces uniques et de qualité. Même s’ils sont passionnés par leurs arts il n’est pourtant pas forcément facile d’en vivre.

Alors que tout devient formaté les mêmes vêtements, sacs et autres venus d’Asie ou d’ailleurs pour tous, l’artisanat français c’est le respect de l’environnement du travail bien fait et des confections originales et uniques.

Les artisans seront de retour le vendredi 11 août, à ne pas manquer.