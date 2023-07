Decazeville. L’été hyperactif du centre de loisirs des Francas

En pleine période estivale, le programme des animations du centre de loisirs des Francas ne faiblit pas.

Au centre aéré du Sailhenc, la directrice au mois d’août du centre de loisirs Francas a déjà les mains chargées de crayons de couleur. Dans les locaux que l’association occupe jusqu’au 21 août, une cinquantaine d’enfants ont déjà été accueillis quotidiennement en juillet et ont bien animé les lieux. Rencontrer Nagawika le petit indien, voyager dans la brousse et passer une semaine dans la ferme de Mathurin, traverser le cosmos, réaliser des fusées à eau et jouer avec les éléments naturels…

Le programme a été chargé, avec comme temps fort un séjour à la Grange du château à Bouillac du 18 au 20 juillet avec 15 enfants de 6 à 8 ans. Une sortie durant laquelle ils ont eu l’occasion de confectionner et d’apprendre à piloter des cerfs-volants avec l’intervention de l’école de Cerf-Volant Française.

Le mois d’août sera plus calme. "Les familles prennent souvent leur congé ce mois dans le Bassin", a constaté Émilie Gratacap, les mains enfin libres. On aura presque deux fois moins d’enfants sur la période." Une fréquentation plus faible qui n’est pas synonyme d’une baisse d’activités proposées.

"Les 6-14 ans iront aussi à Bouillac en août, sur le thème sport et nature." Sorties cinéma, découverte des arts du cirque, réalisation de sculptures ou des jeux d’optiques… Pour sa dernière saison estivale avant que la gestion du périscolaire dans les écoles de Decazeville ne soit confiée à l’association Familles Rurales, les Francas ont essayé de varier les activités, notamment manuelles et sportives. Le vendredi 4 août, ils iront également à la rencontre de personnes âgées à Livinhac.

"Les liens intergénérationnels fonctionnent toujours bien. Les anciens, comme les jeunes, sont demandeurs." Des sorties à la piscine sont aussi envisagées. "On ne les a pas mises au programme car elles dépendent de la météo. On fait au jour le jour pour ce type d’activité", confie la directrice.

Une contrainte moins défavorable que l’an passé : "Les températures sont plus agréables, il fait moins chaud que l’été dernier. On n’est pas obligé de bouleverser notre programme d’animations et de se calfeutrer." Le programme s’annonce donc chargé avant de reprendre le chemin de l’école en septembre.

Contact au 0 565 635 619