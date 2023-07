Laguiole. Marché gourmand

Dernièrement, la place de la mairie et la rue du faubourg, se sont transformées en un marché gourmand. La bonne odeur de la viande aubrac qui grille sur les planchas, les farçous qui crépitent dans l’huile bouillante, l’aligot qui file a très vite attiré un large public. Un choix varié pour se ravitailler, hamburgers, sandwichs, brochettes, frites, gaufres etc. Les convives pouvaient s’installer sur les tables ou emporter leurs plats. Le public a apprécié la soirée, certains ont pris place devant le restaurant "Le Comptoir", afin de profiter de l’ambiance Jazzi des trois talentueux musiciens. Cette soirée organisée par la municipalité et l’office de tourisme sera reprogrammée en août.