Un été à voir, découvrir, écouter, jouer, manger : les animations de ce lundi 31 juillet en Aveyron

Visites, concours de pétanque, concerts... Voici des idées de sorties pour ce lundi 31 juillet.

Bastide-l’Évêque (La).

- 23e édition du festival en Bastides ; 16 h 30, théâtre ; 18 h, cirque,

Bozouls.

- Visite du village en petit train, à 10 h, à 11 h, à 14 h 30, à 15 h 30, à 16 h 30 et à 17 h 30.

Brommat.

- Visite guidée du moulin de Burée de 14 h à 18 h.

Durenque.

- Visite du Moulin de Roupeyrac, de 14 h 30 à 18 h 30.

Espalion.

- Visites guidées du château de Calmont de 10 h 30 à 19 h 30.

- Ouverture du musée Vaylet et du scaphandre de 14 h à 18 h.

- Ouverture du musée du Rouergue de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, place Frontin (anciennes prisons).

- Ouverture de la chapelle des Pénitents de 14 h 30 à 18 h 30.

Goutrens.

- Visite du musée « Nos campagnes autrefois », de 14 h à 19 h.

Lacroix-Barrez.

- Marché des producteurs et artisans à 19 h sur la place de l’église.

Najac.

– Visite du village à 10 h

- Visite nocturne musicale du village, à 21 h.

Prades-d’Aubrac.

- Ouverture du lac des Picades, de 9 h à 18 h 30.

Réquista.

- Visite du musée, de 10 h à 16 h à Lincou.

Rodez.

- Rodez-plage au Haras.

Saint-Amans-des-Cots.

- Fêtes musicales de l’Aubrac ; concert musique de chambre, à 18 h 30 à l’église.

Saint-Geniez-d’Olt.

- Nuitée artisanale avec Arti’sens ; concert avec le groupe « Fines Gueules », de 17 h à 23 h dans le cloître.

Sainte-Eulalie-d’Olt.

- Petit marché du lundi matin, de 8 h à 12 h.

- Rencontre autour du livre, à 18 h rue de la traverse (chez Brigitte et Xavier).

Sainte-Juliette-sur-Viaur.

- Concours de pétanque à 19 h. sur la place du village.

Salles-Curan.

- Visites guidées du village à 10 h 30. Rendez-vous devant l’office de tourisme.

Salles-la-Source.

- Ouverture de l’église Saint-Paul, de 10 h à 18 h.

Salmiech.

- Ouverture du musée du charroi rural, de 11 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30.

Sévérac-le-Château.

- Son et lumières, à 22 h.

Taussac.

- Visite de la Maison du Bois, de 14 h à 18 h.

Toulonjac.

- Festival « Les rencontres musicales de Toulonjac » musique classique et jazz,.

Villefranche-de-Rouergue.

- Visite guidée de la ville, à 10 h.