Saint-Hippolyte. Venez visiter la châtaigneraie de Seyrolles

Mardi 8 août, la ferme de la châtaigneraie de Seyrolles ouvre ses portes.

À 9 h, une randonnée pédestre de 8 km est organisée et à 11 h il y aura une visite libre de la Châtaigneraie. De 11 h à 13 h un marché de produits locaux proposera au public miel, fromages, savons artisanaux, produits à base de châtaignes, charcuterie… avec à 12 h une visite de l’atelier de transformation. À 13 h, le repas à la ferme comprendra une assiette de charcuterie Porc, du Pounti à la châtaigne et saucisse de veau, des fromages locaux, et un dessert à la châtaigne, le tout accompagné de vin rosé et d’un café. Tarif 18 € adultes et 12 € enfants – de 10 ans. Réservations obligatoires au 05 65 66 13 65 ou au 06 47 59 21 68.