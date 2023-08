Rieupeyroux. Des ateliers pour découvrir des milieux aquatiques

Le 09 et 16 août de 9 h 30 à 12 h, la fédération de pêche de l’Aveyron proposera des ateliers pour découvrir les milieux aquatiques de façon ludique. Lors de cette intervention, vous découvrirez les principales espèces de poissons présentes dans le département de l’Aveyron, le matériel de pêche et la gestuelle nécessaire pour pratiquer (escher, lancer, ferrer et même décrocher un poisson). Les poissons capturés seront identifiés et remis à l’eau en fin de séance. Tout le matériel est fourni, ainsi que la carte de pêche pour la durée de l’activité (Pass’Pêche).

La séance sera encadrée par un animateur de l’École de Pêche Fédérale de l’Aveyron, titulaire d’un BPJEPS Pêche et d’une carte professionnelle. Animation pour les enfants de plus de 8 ans (si moins de 8 ans un adulte doit accompagner).

Inscriptions : 05 65 68 41 52.