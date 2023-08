Football : sept recrues et une reprise de l'entraînement ce mercredi pour les Ruthénoises

Après la relégation de Division 1 féminine à D2 et des départs de joueuses cadres (Sieber, Champagnac, Lamontagne, Stievenart, Cance), les Rafettes retrouvent l’entraînement demain soir au Trauc à 18 h 30, point de départ de trois jours essentiellement occupés par des tests.

L’occasion aussi de voir les nouvelles têtes. Puisque plusieurs recrues pour cette saison dans l’antichambre de l’élite hexagonale sont déjà actées. Au premier rang desquelles Sophie Vaysse, milieu en provenance du Paris FC. Une arrivée déjà évoquée ici.

Pour un retour qui devrait faire beaucoup de bien. Il s’agit de retour au club également pour Coralie Austry (attaquante, Druelle, Régionale) et Maëlle Saltel (milieu, Clermont, D2). Alicia Soleilhet (défenseure, Dijon, D1), Samia Fikri (milieu, Montauban, D2), Ninon Barnoin (attaquante, Lyon, U19) et Pauline Moitrel (gardienne de but, Nice, D2) porteront aussi le maillot sang et or.