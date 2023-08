Météo : retour de la chaleur ou temps capricieux pour ces premiers jours d'août ? Les prévisions à Rodez

La deuxième partie des vacances d'été commence ce mardi, avec l'arrivée d'août. À Rodez, que réservera la météo pour ces premiers jours du huitième mois de l'année ?

Ça y est ! Août est là, sept mois de 2023 sont passés. Après un mois de juillet varié à Rodez, où les grosses chaleurs n'ont pas fait d'immense percée, à quoi s'attendre pour début août ?

Une pointe haute mercredi...

Pour ce premier jour du mois d'août 2023, Météo France prévoit des éclaircies mais également de rares averses pendant l'après-midi. Le thermomètre ne fera pas vraiment d'envolée, puisqu'il ira jusqu'à 18°C, avec un ressenti à 22°C au plus fort de la journée.

C'est mercredi que le mercure grimpera significativement par rapport au reste de la semaine. Il fera, en effet, 25°C à Rodez, avec des pointes à 27°C durant l'après-midi, avant l'arrivée de gros nuages dans la soirée. La journée sera tout de même perturbée par du vent, avec des rafales allant jusqu’à 55 km/h.

Mercredi sera, à n'en pas douter, la plus belle journée de cette première semaine d'août à Rodez. Météo France - Capture d'écran

... avant une triste fin de semaine

Mercredi 2 août sera véritablement la pointe haute de la semaine. Après un mardi déjà capricieux, et avant un jeudi qui le sera tout autant. Durant tout ce 3 août, Rodez sera menacé par l'apparition d'averses, avec un thermomètre qui peinera à atteindre la barre des 20 degrés.

L'atmosphère sera encore plus triste vendredi, avec de la pluie durant une grande partie de la journée et des températures qui, là encore, iront péniblement tutoyer le seuil des 20°C.

Si mercredi sera rayonnant, vendredi le sera beaucoup moins, à Rodez... Météo France - Capture d'écran

Et pour le week-end ?

Les prévisions pour le week-end sont à prendre avec des pincettes, l'indice de confiance établi par Météo France étant compris entre 2 et 3/5. Pour le moment, ce sont deux journées marquées par des éclaircies qui sont prévues pour les samedi 5 et dimanche 6 août à Rodez. Mais avec un mercure encore une fois hésitant, affichant entre 20 et 22°C pour les maximales.

25,8°C de moyenne

Selon Météo France, dans son tableau de statistiques allant de 1991 à 2020, la température maximale moyenne au Piton pour un mois d'août est de 25,8°C.