Près de deux millions de billets : retour sur un record pour le festival Off d’Avignon

Le festival s'est achevé le 29 juillet. 1 491 spectacles étaient à l’affiche. Derrière les chiffres, des situations plus contrastées.

"Une édition historique qui montre que le spectacle est encore bien vivant et plus que jamais essentiel dans la vie des gens…" Voilà comment l’association Avignon festival & compagnies (AF & C), qui coordonne le festival Off d’Avignon, sabre le champagne au lendemain d’un dernier week-end d’effervescence avignonnaise.

Record absolu de fréquentation

Le festival s’est arrêté le 29 juillet sur une bonne note : un record absolu de fréquentation ! 1 950 000 de billets vendus, selon l’estimation réalisée « à partir d’échantillons représentatifs », assure l’association : le nombre n’aurait jamais été atteint, au moins depuis 2006, date de création de ladite association.

Près de deux millions de tickets, soit 300 000 de plus que le dernier record enregistré, en 2019, avant le Covid : voilà qui, sur le papier, a de quoi réjouir les amoureux de théâtre. Et satisfaire ceux qui en font commerce : les recettes de billetterie s’élèvent à 27 M€.

Un bilan pas tout rose

1 491 spectacles étaient programmés, une centaine de moins que l’an dernier. Le bilan n’est pourtant pas tout rose : de nombreux spectacles ne tiennent que grâce à des seuls-en-scène pour limiter leur coût économique.

Les Sentinelles, une fédération de compagnies du spectacle vivant, s’alarme aussi du fait "qu’un très grand nombre de programmateurs" fassent leur choix "en amont du festival, contraints par des agendas plus courts et plus denses". Conclusion : "De magnifiques spectacles passent complètement inaperçus."

Cap sur 2024

En 2024, AF & C compte mettre en place "un label professionnel du festival Off", écartant de fait des compagnies qui n’ont pas les reins et l’expérience assez solides pour survivre à la jungle d’Avignon. En raison des Jeux Olympiques, le festival devrait s’achever plus tôt en 2024, le 21 juillet. Le In devrait commencer le 29 juin. La question n’est pas tranchée encore pour le Off : soit le 29 juin, soit le 6 juillet (début des vacances scolaires) pour une édition encore plus resserrée.