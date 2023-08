Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Rencontre avec Ursula Caruel en résidence d’artiste

Ursula Caruel en résidence d’artistes dans la cité marmotte, intervient dans le cadre d’une résidence de territoire réalisée avec la Communauté de communes des Causses à l’Aubrac, le soutien de la Drac Occitanie et du Parc naturel régional de l’Aubrac.

Artiste passionnée de botanique, Ursula Caruel défend un art nomade où l’identité du paysage et la mise en vie du dessin sont primordiales. En résidence cet été sur l’Aubrac, le projet de la plasticienne montpelliéraine consiste à explorer les liens qu’entretiennent ses habitants avec le végétal.

"Le sujet est vaste !", avoue-t-elle. "Toutes les personnes que j’ai déjà rencontrées ici ont des liens forts avec le végétal, qu’ils soient professionnels, techniques ou pratiques, tout comme affectifs, sensoriels… émotionnels souvent. Pour l’instant, je récolte des témoignages, je rencontre des personnes très différentes. Elles me parlent de leur pays, de leur manière de travailler avec la nature, de leurs connaissances sur les espèces locales, mais aussi de l’arbre de leur enfance, de l’odeur des foins… Si elles sont d’accord, je les filme. Puis je dessinerai les espèces végétales qu’elles évoquent. J’organise également plusieurs ateliers de dessin botanique à travers lesquels je donne quelques techniques de dessin et je prolonge les échanges sur les plantes et les relations que nous avons avec elles. À l’issue de ces rencontres, je ferai soit une exposition, ou un livre, une vidéo… cela va se dessiner petit à petit", explique-t-elle.

"Ce qui m’intéresse, c’est le lien affectif. Quand quelqu’un parle de l’arbre de son enfance, c’est de l’émotion pure. Dans notre société où l’on parle du végétal avec un propos technique, voire même anxiogène lié au réchauffement climatique, par exemple avec lorsqu’on évoque la prolifération des scolytes dans les épicéas… Par mon travail, je veux essayer de donner une autre dimension au végétal", conclut-elle.