Espalion. Une agréable sortie scolaire à Rodez

Les élèves de Moyenne et Grande Section de l’école maternelle Saint Michel ont effectué leur voyage scolaire de fin d’année à Rodez.

Dans la préfecture aveyronnaise, un programme artistique, culturel et sportif les attendait, sans oublier les moments de détente, le pique-nique et pour certains l’expérience de prendre pour la première fois un autobus.

Les Grandes Sections racontent : "Nous sommes partis en voyage scolaire à Rodez. Nous avons pris le car qui nous a amenés à Rodez devant le musée Denys-Puech. Nous avons fait deux activités le matin. Un groupe est rentré dans le musée et l’autre est parti dans la ville. Dans le musée, Marie nous a rappelé les règles à respecter dans un musée. Nous nous sommes assis devant des tableaux. Nous les avons observés et nous avons décrit ce que avons vu. Il y avait des animaux, des personnages et toujours la nature. Ce n’était pas des photos mais des tableaux peints par un artiste peintre. Marie nous a montré chaque fois la ligne d’horizon. Nous avons été dans une salle. Là, chacun a pu faire sa peinture. Il fallait tracer la ligne d’horizon, dessiner, puis peindre.

Dans la ville de Rodez, nous devions écouter Marion. Nous nous sommes assis sur une place et nous avons représenté une maison avec des kaplas. Nous avons encastré des pièces en bois pour comprendre comment étaient fabriquées les anciennes maisons de la ville. Nous avons observé les créatures qui font peur sur les murs et les portes de certaines maisons. Marion nous a lu des histoires de monstres et de lions. Nous sommes repartis en bus jusqu’à l’école Saint-Paul où nous avons pique-niqué dans la cour de l’école. L’après-midi, nous sommes allés aux haras de Rodez. Nous avons joué à l’ombre dans le parc. En petit groupe, nous avons fait du vélo. Nous avions mis un casque. Les vélos étaient tous différents. Il y avait un parcours à faire. Il fallait parfois tourner, s’arrêter, slalomer... Enfin, c’était l’heure de repartir. Le car nous attendait et nous a ramenés à Espalion. Nous sommes revenus enchantés!"