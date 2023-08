Castelnau-de-Mandailles. Championnat de France à Montpellier : trois titres pour le club !

Samedi 29 juillet, avait lieu le championnat de France individuel à Montpellier.

Quatre joueuses avaient été sélectionnées pour disputer cette prestigieuse compétition.

Après une journée intense, riche en émotions, remplie de doute, de stress et de suspense et beaucoup de chaleur et de sueur, le verdict tombe :

Célia Vernhet est sacrée championne de France, sa coéquipière Inès Anglade est sacrée vice-championne de France dans la catégorie benjamine ! Candice Vernhet est sacrée vice-championne de France en ado 15 et Léa Hibert se hisse à la très belle quatrième place à trois petites quilles du podium !

Une journée qui sera inoubliable pour le club avec ses trois titres remportés.

Bavo et félicitations à toutes les quatre pour ces excellents résultats plus qu’encourageants.