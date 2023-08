Mur-de-Barrez. Quand légumes et plantes aromatiques se côtoient

La cité médiévale est connue pour ses bonnes tables et ses artisans de bouche et, depuis peu, même l’espace public devient prétexte à une pause gourmande ! Ce début d’été, les fleurs ont dû partager leurs bacs avec… des légumes et plantes aromatiques. Tomates cerises, choux, blettes et autres courges offrent au passant de belles odeurs et une petite collation, ou de quoi agrémenter un bon plat à la maison.

Le tout dans un esprit de partage : on en laisse aux voisins.

Cette initiative municipale s’appuie sur la serre communale et les réserves d’eau de pluie installées derrière l’école cet hiver et qui serviront à arroser les nombreuses plantations de la commune.

Un bel exemple à suivre.