Vacances d'été en Aveyron : fêtes musicales, foires, mapping... Où sortir ce mercredi 2 août ?

Des idées de sorties ce mercredi 2 août 2023 en Aveyron.

Arvieu.

- Marché traditionnel et marché seconde main de livres, culture, disques.

Belcastel.

- Festival Belcastel en scène ; représentations théâtrales, à 15 h 50, à 16 h 50, à 17 h 30 et à 20 h sur la place Fernand-Pouillon.

Bouillac.

- Fête ; concours de belote, à 20 h 30.

Bozouls.

- Visite du village en petit train, à 10 h, à 11 h, à 14 h 30, à 15 h 30, à 16 h 30 et à 17 h 30.

Canet-de-Salars.

- Concours de pétanque à 20 h 30.

Centrès.

- Fête & Détours de la Lumière ; 18h, soirée animée par « Massilia Reggae Club » ; cinéma plein air, projection du film « Massilia Sound System », rue de l’église.

Durenque.

- Visite du Moulin de Roupeyrac de 14 h 30 à 18 h 30.

Espalion.

- Visite guidées du château de Calmont de 10 h 30 à 19 h 30.

- Ouverture des musées Vaylet et du Rouergue de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.

- Ouverture de la chapelle des Pénitents de 14 h 30 à 18 h 30.

- Visite de la ville et de son patrimoine, tous les mercredis jusqu’au 23 août.

Estaing.

- Marché saisonnier à 18 h sur le quai du Lot.

Goutrens.

- Visite de l’espace Georges-Rouquier de 14 h 30 à 18 h 30.

- Visite du musée « Nos campagnes autrefois », de 14 h à 19 h.

Laguiole.

- Fêtes musicales de l’Aubrac ; concert de musique de chambre, à 20 h 30. À l’église du Fort.

Lanuéjouls.

- 47e foire à la brocante, de 8 h à 19 h sur les places du Couvent et Foirail.

Mur-de-Barrez.

- Concert avec « la Corde à Mi », à 18 h à l’église.

Najac.

- 23e édition du festival en Bastides ; 17h et 21h30, soirées théâtrales.

Naucelle.

- Marché nocturne animé par la CaRRiole, à 19 h.

Pont-de-Salars.

- Marché d’été de 18 h à 21 h 30. sur la place du 29-juin-1944.

Réquista.

- Visite du musée, de 10 h à 16 h à Lincou.

- Visite guidée « si Réquista m’était conté ! » à 21 h. Rendez-vous devant l’office de tourisme.

Rieupeyroux.

- Fête de la pomme de terre et du veau d’Aveyron ; 8h30, randonnée pédestre ; 9h, marché des producteurs de pays ; 12h, repas ; exposition de tracteurs et voitures anciens.

Rodelle.

- Concert avec larisa Strelnikova et Gianfranco Garofaldo, à 20 h. à l’église.

Saint-Amans-des-Cots.

- Représentation de cirque, à 18 h au plan d’eau de Sangayrac.

Saint-Geniez-d’Olt.

- Marché des producteurs de pays de 8 h à 12 h dans le cloître et sur la place de l’église.

- Marché nocturne et marché gourmand ; animations musicales avec « Claude Lauran » ; « Nathalie », « Jean-Jo Sanchez », et « Smile », à 18 h.

Saint-Léons.

- Jeu-enquêtes sur les traces de Jean-Henri Fabre, à 15 h dans les rues et à la maison natale de J.H. Fabre.

Ste-Geneviève-sur-Argence.

- Repas dansant animé par la Bourrée de l’Argence, à 20 h 30 à Orlhaguet.

Salles-la-Source.

- Ouverture de l’église Saint-Paul, de 10 h à 18 h.

- Jeu de piste : escape game intitulé « le secret de l’alchimiste » de 11 h à 19 h, au château du Colombier.

Selve (La).

- Visite de l’église St-Martial, à 10 h à Lagarde.

Sénergues.

- Jeu interactif théâtral avec la compagnie de théâtre « les Pêchus », à 21 h dans la cour du château et les rues du village.

Sévérac-d'Aveyron.

- Spectacle son et lumières « Des pierres et des Hommes », à 22 h dans la cour du château.

Villefranche-de-Panat.

- Quine d’été, à 20 h 30 à la salle des fêtes.