Marcillac-Vallon. Foot Vallon : comme un air de jeunesse

Les seniors de Foot Vallon ont repris le chemin du stade pour leur premier entraînement de la saison. Une trentaine de joueurs ont ainsi rechaussé leurs crampons pour préparer une saison qui sera placée sous le signe de la jeunesse, grâce notamment à une quinzaine de U17-U18 venus grossir les rangs des seniors. Avec 8 recrues et quatre départs, l’effectif de 52 joueurs permet d’aligner au moins deux équipes en championnat, la troisième étant en construction.

L’équipe I qui évolue en D2 est entraînée Par Eric Ginestet et Lydian Aygalenq, David Carvalho et Alex Belet ayant en charge l’équipe II. " Notre objectif est de poursuivre notre structuration en misant sur la jeunesse et avec l’ambition de faire une belle saison ", indique le président Marc Richard aux commandes du club depuis une bonne quinzaine d’années. La compétition démarrera en coupe de France le 26 août à Saint-Laurent/La Canourgue, le 3 septembre en championnat.

Les recrues : Damien Cazals (Onet), Medhi Hattoum (Figeac), Lucas Ethève (Réunion), Hugo Lapôrte (Goutrens), Dorian Bessières (Goutrens), Lucas Roualdès (Goutrens), Robin Pical (Goal FC), Nicolas Rozières (Onet). Départs : Hugo Trémouilles (Dourdou), Gaël Barnabé (Luc Primaube), Hugo Rouquette (Penchot-Livinhac), Adel Bendia (Druelle).

Composition de la poule équipe I : Costecalde-Lestrade, Laissac, Le Monastère II, Marvejols, Mende III, Saint-Affrique II, St Laurent- La Canourgue, Sources-Aveyron II, Sud Lozère, Vallon.

Équipe II (D3) D3 : Aubrac 98, Bezonnes, Capdenac portugais, Colombiès, Espalion II, Méridienne d’Olt, Moyrazès, Penchot-Livinhac, Soulages-Bonneval, Vallon II.

Le nouveau bureau, élu lors de l’assemblée générale qui s’est récemment tenue à Nuces, n’a subi que peu de changements. Sa composition est la suivante : Marc Richard (président, Alain Lafarge (vice président), Bernard Borg (trésorier), Franck Marino (trésorier adjoint), Marina Mazet (secrétaire), Michel Issalis (secrétaire adjoint), Melvyn Dufau (directeur administratif).