Football : Annecy finalement repêché en Ligue 2 !

Rodez retrouvera Annecy, à l'extérieur, en décembre.

Que de rebondissements… Un coup oui, un coup non. Un coup Sochaux en Ligue 2, un coup en N1 ou en N3. Et même chose pour Annecy, dans un premier temps relégué à la suite du maintien du Raf à Bordeaux et finalement repêché ce jeudi soir, peu après 20 h 30, à moins de 48 heures de la reprise. L’avis négatif du CNOSF sur l’épineux cas sochalien, mardi, ayant finalement joué en faveur des Annéciens, qui pourront ainsi évoluer au deuxième échelon national cette saison.

Annecy-Rodez le 19 décembre

Dans son communiqué, la LFP précisait que cette décision n’était valable que si le tribunal administratif ne se prononçait pas en faveur de Sochaux avant samedi, 15 heures. Le suspense n’a pas été très long, puisque le TA a rejeté quelques minutes plus tard la demande du FCSM, actant donc le maintien en L2 du FCA par la même occasion.

Plus tôt jeudi, les clubs ont été appelés à se prononcer sur un éventuel repêchage d’Annecy, et seuls sept d’entre eux s’y étaient montrés favorables.

Le club haut-savoyard recevra Rodez le 19 décembre.