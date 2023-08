Rodez. Longtemps à l’avant, le Ruthénois Johan Blanc échoue au septième rang

Avec un peu plus de fraîcheur, l’Aveyronnais aurait peut-être pu accrocher un podium et une médaille. Hier, il a finalement dû se contenter d’une place d’honneur dans le top 10.

Pour Johan Blanc, une septième place ne peut être source de satisfaction, tant la pépite ruthénoise nous a habitué à monter sur la boîte ces derniers mois. D’autant qu’il avait coché ce championnat de France de l’avenir sur route U17 à Plédran, dans les Côtes-d’Armor. Mais d’après son sélectionneur pour la région Occitanie, Jean-Luc Gauthier, pas de quoi non plus virer dans la déception totale. Blanc a fait la course qu’il avait à faire, compte tenu des circonstances du jour : "Johan était dans une échappée de 14 coureurs, mais il n’a pas pu suivre l’attaque d’Hugo Boucher (le futur vainqueur, NDLR) à 4 kilomètres de l’arrivée. Il était fatigué sur la fin, car il y a eu un départ fictif de 9 kilomètres avec pas mal de chutes et de crevaisons, donc le peloton a fait des tas d’élastiques. Johan a laissé des forces dès le début."

Les autres Aveyronnais en lice, Lukas Albespy (Decazeville) et Martin Cazelles (Rodez), ont respectivement terminé 26e et 51e.