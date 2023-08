Sur Discord, vous pourrez bientôt diffuser vos jeux vidéo depuis votre Xbox

(ETX Daily Up) - Twitch a de la concurrence. Désormais, les utilisateurs de Discord pourront diffuser leur partie de jeux vidéo depuis leur console Xbox.

C'est une nouveauté pour les gamers. Discord vient d'annoncer une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux joueurs des consoles Xbox Series X|S et Xbox One de streamer leur partie directement sur Discord. Il s'agit de "la prochaine étape d'un partenariat de longue date" entre la plateforme de communication et la marque de console.

Si la plateforme n'a pas annoncé quand l'option sera disponible pour tous les utilisateurs, les membres du programme Xbox Insider ont d'ores et déjà le privilège de tester cette nouvelle option. Il suffit alors de sélectionner "Stream to a Discord Server" ou "Stream to a DM" : les utilisateurs peuvent en effet diffuser en direct leur partie de jeu vidéo sur des serveurs mais également dans les messages privés. D'après le communiqué, cette fonctionnalité était l'une des plus demandées par les utilisateurs de la plateforme.

Les utilisateurs de Discord Nitro, un abonnement donnant des avantages supplémentaires aux membres, profiteront d'une meilleure qualité de streaming, atteignant les 1080p contrairement aux utilisateurs gratuits de Discord. "Avec cette mise à jour, les utilisateurs peuvent diffuser rapidement et facilement à leurs amis les parties jouées, en leur permettant de la regarder, qu'ils soient sur un ordinateur de bureau ou en déplacement sur un téléphone portable. Les abonnés Nitro peuvent également utiliser les avantages liés à leur abonnement et streamer sur Discord en qualité HD, jusqu'à 1080p et à des taux de rafraîchissement plus élevés."

Discord avait déjà déployé en septembre 2022 des fonctionnalités pour pouvoir parler de vive voix avec ses amis depuis sa console Xbox. Les adeptes de Discord peuvent également déjà streamer une partie de jeu vidéo depuis un PC et un mobile. De nombreux gamers utilisent déjà Discord pour échanger avec leurs partenaires de jeux pendant une partie.