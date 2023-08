Julie Gayet bientôt en tournage dans l'Aveyron : des figurants recherchés pour son premier film historique

Villefranche-de-Rouergue, en Aveyron, va accueillir un nouveau tournage. Celui du premier film de Julie Gayet, un film historique consacré à Olympe de Gouges, une femme fascinante et engagée originaire de Montauban, en Occitanie connue pour avoir rédigé une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne.

Décidément, l'Aveyron demeure une terre propice pour les tournages de films et séries.

Prochainement, les caméras se poseront à nouveau à Villefranche-de-Rouergue qui va accueillir le tournage d'un téléfilm historique de Julie Gayet retraçant la vie d'Olympe de Gouges. Et qui sera diffusé sur France 2.

Femme de lettres, elle défendit la liberté des femmes

Ce n'est pas un hasard si l'actrice Julie Gayet s'intéresse à Olyme de Gouges. Une femme de lettres du XVIIIe siècle, née à Montauban, qui défendit la liberté des femmes. En 1791, elle rédigea une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne calquée sur celle des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Un sujet de société qui est toujours d'actualité et qui ne pouvait trouver qu'un écho favorable auprès de Julie Gayet, une femme engagée.

Villefranche-de-Rouergue, qui récemment, s'est aussi retrouvée sous les feux des projecteurs puisque la série Netflix "All the light we cannot see" a été tournée ici même l'été dernier. En effet, entre juin et juillet 2022, le cœur de la bastide de Villefranche-de-Rouergue avait ressemblé étrangement à la ville de Saint-Malo.

Pour cette série consacrée à la Seconde guerre mondiale, intitulée, elle avait été largement inspirée par le roman d'Anthony Doerr (prix Pulitzer 2015).

Julie Gayet en repérage en juin

La comédienne a d'ailleurs effectué des repérages au mois de dans plusieurs départements de la région Occitanie : le Tarn, le Tarn-et-Graonne, le Gers, l’Aveyron.

Pour ce faire, la production recherche des figurants hommes et femmes âgés de 16 à 60 ans. Des critères physiques sont exigés par la production. Ce, afin, que les personnes retenues correspondent aux critères du XVIIIe siècle.

"Les tatouages (sourcils, cou, bras, décolleté, jambes, visages) et autre piercing ne doivent pas être visibles", indique la production.

Comment postuler ?

Pour postuler à ce casting, il suffit de cliquer sur ce lien et de vous laisser guider.

La production indique qu'elle ne répondra "qu'aux personnes retenues". Pour la rémunération, le tarif d'une figuration est de 94,94 € brut pour 8 heures de travail.

L'accès au casting est bien entendu gratuit.

Début du tournage prévu fin septembre

Le début du tournage est prévu le 26 septembre pour un mois à Villefranche-de-Rouergue et Lectoure (Gers). Et il se terminera le 24 octobre.