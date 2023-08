Mapping, marché nocturne, ciné en plein air... Les bons plans pour sortir en Aveyron, du 4 au 6 août

La liste des animations du week-end en Aveyron.

Vendredi

Arvieu.

- Fête des estivants ; 19 h, apéro concert avec les groupes « No Réso » ; 23 h, feu d’artifice ; bal avec DJ Freddy.

Auzits.

- Marché gourmand au plateau d’Hymes.

Baraqueville.

- Ouverture guinguette. Tous les vendredis et samedis jusqu’au 12 août, de 18 h à minuit, sur les bords du Val de Lenne.

Belcastel.

- Festival Belcastel en scène : représentations théâtrales, à 15 h 50, à 16 h 50 et à 17 h 30, sur la place Fernand-Pouillon.

Bouillac.

- Fête : concours de belote, à 20 h 30.

- Fête : quine d’été, à 20 h 30.

Bozouls.

- Concours de pétanque en doublettes formées. Tous les vendredis jusqu’au 25 août

à 20 h 30, au boulodrome du parc Layrac.

Bozouls.

Visite du village en petit train, à 10 h, 11 h, 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30 et 17 h 30.

Brommat.

- Visite guidée du moulin de Burée. Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis jusqu’au 31 août de 14 h à 18 h.

Campuac.

- Concert « Les balades

musicales » à 18 h 30 à l’église ; 20 h 30, concours de pétanque en triplette.

La Capelle-Balaguier.

- L’édition 2023 de la Fête de la Capelle-Balaguier aura lieu le 1er week-end d’août, avec un marché gourmand. Du vendredi 4 au dimanche 6.

Curières.

- Fête de la Saint-Pierre ; 19 h, concours de pétanque en doublette.

Decazeville.

Marché gourmand nocturne. Tous les vendredis, jusqu’au 25 août, de 19 h à 23 , à la zone des Equipages.

Durenque.

- Visite du moulin, de 14 h 30 à 18 h 30, au Moulin de Roupeyrac.

- Spectacle musical avec le groupe « Les Quatr’à’Strophes ». Vendredi 4, à 20 h 45, à l’église.

Espalion.

- Visite du château de Calmont. Visites guidées diverses. De 10 h 30 à 19 h 30. au château de Calmont.

- Ouverture du musée du Rouergue. Toutes les semaines du lundi au vendredi, jusqu’au 31 août, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, place Frontin (anciennes prisons).

- Ouverture du musée Vaylet et du scaphandre. Tous les mardis, mercredis, jeudis et vendredis jusqu’au 31 août, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.

- Ouverture de la chapelle des Pénitents. Tous les vendredis, jusqu’au 25 août, de 10 h à 12 h.

- Visites guidées : tous les vendredis jusqu’au 31 aoûtà 16 h 30. au musée des Mœurs et Coutumes.

- Visites guidées du musée des Mœurs et Coutumes. Tous les vendredis jusqu’au 31 août, à 16 h 30.

- 12e édition de l’International de pétanque. Du 4 au 7 août.

- Concert de musique classique avec le groupe « Ensemble Flakton ». à 18 h. à l’église de Perse.

Estaing.

Marché nocturne gourmand. Tous les vendredis jusqu’au 25 août, sur l’esplanade du Foirail.

Flagnac.

- Spectacle son et lumière « Hier un village ». Ce vendredi 4 à 22 h 15.

Goutrens.

- Visite de l’espace Georges-Rouquier. Tous les vendredis, samedis et dimanches jusqu’au 31 août, de 14 h 30 à 18 h 30.

- Visite du musée « Nos campagnes autrefois ».

De 14 h à 19 h.

Grand-Vabre.

- Apéro-concert avec le groupe « Couleur Café », à 19 h.

Lacalm.

- Bal disco avec Liberty Music, à 21 h.

Lacroix-Barrez.

- Ouverture du château de Valon. Tous les vendredis, samedis et dimanches jusqu’au 20 août, de 10 h 30 à 18 h 30.

Laguiole.

- Apéro concert avec le groupe « Mojito Swing ». à 19 h.

- Marché de laine et de soie. De 9 h à 17 h. sur la place du Taureau.

Marcillac-Vallon.

- Concert avec l’Harmonie

à 21 h 15. dans la cour de l’école primaire Jean-Auzel.

Montrozier.

- Concours de pétanque. Tous les vendredis jusqu’au 25 août à 20 h 30, au stade de Gages.

Morlhon-le-Haut.

- Fête du lac : 17 h, course de caisse à savons ; 19 h 30, apéro concert et scène ouverte ; 22 h, concert avec le groupe « 88 Miles ».

Murols.

Fête : 14 h 30, concours de pétanque ; 19 h, repas.

Najac.

Marché d’artisanat nocturne ; concert polyphonique à l’église, à 18 h. rue du Bourguet.

Le Nayrac.

- Cinéma en plein air ; projection du film « Pigüe, un coin d’Aveyron dans la Pampa », à 21 h 30, à la base de loisirs.

Pont-de-Salars.

- Concert avec l’ensemble Opus Tutti, à 18 h, à la chapelle deSalars.

Prades-d’Aubrac.

- Ouverture du lac des Picades. De 9 h à 18 h 30.

Réquista.

- Visite du musée, de 10 h à 16 h. à Lincou..

- Fête à Lincou : 20 h, repas dansant animé par Frédéric Vernhet ; 23 h 30, feu d’artifice avec embrasement du village.

Rieupeyroux.

- Fête de la pomme de terre et du veau d’Aveyron ; 8 h 30, randonnée pédestre ; 9 h, marché des producteurs de pays ; 12 h, repas ; exposition de tracteurs et voitures anciens.

Rignac.

- Bal avec Equinoxe, à 23 h.

Rodez.

- Rodez-plage, jusqu’au samedi 19 août, au Haras.

- Spectacle son et lumière projeté sur la cathédrale. Tous les jeudis, vendredis, samedis et dimanches jusqu’au 27 août à 22 h.

Saint-Laurent-de-Lévézou.

- Concours de belote à 21 h.

Saint-Saturnin-de-Lenne.

Cinéma en plein air : projection du film « Demain tout commence » à 21 h 30 au stade.

Saint-Symphorien-de-Thénières.

- Soirée apéro-tapas, concert avec le groupe « Avalon », à 19 h, à Saint-Gervais.

Sainte-Geneviève-sur-Argence.

- Repas dansant animé par la Bourrée de l’Argence, à 20 h 30, à Orlhaguet.

Sainte-Juliette-sur-Viaur.

- Concours de pétanque jusqu’au mardi 29 août, à 19 h. sur la place du village.

Salles-la-Source.

- Ouverture de l’église Saint-Paul, de 10 h à 18 h.- Jeu de piste : escape game intitulé « Le secret de l’alchimiste ». Tous les dimanches jusqu’au 27 août de 14 h à 19 h, tous les mercredis, jeudis, vendredis et samedis jusqu’au 31août de 11 h à 19 h, au château du Colombier.

Salmiech.

- Ouverture du musée du charroi rural. De 11 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30.

Sauveterre-de-Rouergue.

- Visite aux flambeaux de la bastide. Tous les vendredis jusqu’au 25 août à 21 h.

- Marché de producteurs de pays en nocturne ; chants avec « Les Frères de Loin ». De 18 h à 22 h.

Ségur.

- Concert chansons nomades avec le duo Joël et Roberto Cano, à 17 h, à l’église Saint-Agnan.

La Selve.

- Visite de l’église Saint-Martial, à 10 h, à Lagarde.

Sévérac-le-Château.

- Spectacle son et lumières, « Des pierres et des hommes » jusqu’à ce soir, vendredi 4 août à 22 h, dans la cour du château. Taussac.

- Visite de la Maison du bois. Tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis jusqu’au 31 août de 14 h à 18 h.

Thérondels.

- Marché nocturne des producteurs. Tous les vendredis jusqu’au 25 août à 19 h, place des Tilleuls.

Toulonjac.

- Festival « Les rencontres musicales de Toulonjac », musique classique et jazz. Jusqu’au dimanche 6 août.

Villefranche-de-Rouergue.

- Braderie en bastide. Jusqu’au samedi 5 de 9 h à 19 h, dans les rues principales.

- 23e édition du festival en Bastides ; 14 h 30, 15 h 45, 17 h, 18 h, 21 h 30, soirées théâtrale, cirque. Du vendredi 4 au samedi 5 (lire ci-dessus).

Samedi

Arvieu.

- Fêtes des Estivants : 14 h, jeux intervillages ; 19 h, concert avec les groupes « Sors tes couverts, Blacklight, Taxi, Les Contretemps, Ac’Loustics, On naît pas bon mais on se marre, Madonnas du jeudi » ; repas, bal avec DJ Arnaud by Discostar.

Baraqueville.

Ouverture de la guinguette. Tous les vendredis et samedis jusqu’au 12 août, de 18 h à minuit, sur les bords du Val de Lenne.

Belcastel.

Festival Belcastel en scène : représentations théâtrales, à 15 h 50, à 16 h 50, à 17 h 30 et à 20 h, sur la place Fernand-Pouillon.

Bouillac.

Concours de belote à 20 h 30.

Bozouls.

Visite du village en petit train, à 10 h, 11 h, 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30 et 17 h 30.

Camboulazet.

Fête à Versailles : marché gourmand, apéro-concert avec « Les Des Accordés », à 19 h.

Camjac.

Fête. Restauration rapide animée par les groupes « Duo la Purée » et « Podium Equinoxe ».

Campagnac.

Concert chansons nomades avec le duo Joël et Roberto Cano, à 21 h, à l’église de Canac.

Campuac.

14 h, course d’obstacles ; 20 h, apéro-concert avec « Z’uns et l’autre » et « MRG moussaka » ; bal avec « Fly Night ».

Cantoin.

Championnat de France d’Endurance en Attelage, à 15 h. Départ des courses face à la salle des fêtes.

La Capelle-Balaguier.

L’édition 2023 de la Fête de la Capelle-Balaguier a lieu le 1er week-end d’août, avec un marché gourmand. Du vendredi 4 au dimanche 6.

La Capelle-Bleys.

Fête, vide greniers, apéro concert avec Michel Bézelgues ; repas animé par le groupe « Aérodyms ».

Cassagnes-Bégonhès. Ouverture du jardin de Mourot. Tous les vendredis et samedis jusqu’au 26 août.

Castanet.

Fête à Lardeyrolles ; représentation théâtrale avec la compagnie le théâtre à Moudre ; apéro musical avec le groupe « La Sourdoreille » ; 20h, repas ; bal avec Podium Events.

Durenque.

Visite du moulin. De 14 h 30 à 18 h 30, au Moulin de Roupeyrac.

Espalion.

Visite du château de Calmont, visites guidées diverses. De 10 h 30 à 19 h 30, au château de Calmont.

Espalion.

- Ouverture du musée Vaylet et du scaphandre. Tous les lundis, samedis et dimanches jusqu’au 28 août de 14 h à 18 h.

- Ouverture de la chapelle des Pénitents. Tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et samedis jusqu’au 31 août de 14 h 30 à 18 h 30.

- 12ème édition de l’International de pétanque. Du vendredi 4 au lundi 7.

- Quine au jambon, à 20 h 30, au centre Francis Poulenc.

Goutrens.

- Visite de l’espace Georges-Rouquier. Tous les mardis, mercredis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches jusqu’au 31 août de 14 h 30 à 18 h 30.

- Visite du musée « Nos campagnes autrefois ». De 14 h à 19 h.

Grand-Vabre.

Fête : 14h, concours de pétanque ; 19 h, animation avec la banda « La Pena del Sol » ; bal avec DJ Malt 3.

Lacroix-Barrez.

Ouverture du château de Valon. Tous les mardis, mercredis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches jusqu’au 20 août de 10 h 30 à 18 h 30.

Livinhac-le-Haut.

Concert jazz avec le groupe « Baisé Volé », à 21 h, sur la place du 14 juin.

Manhac.

Fête d’été, randonnée nocturne, à 19 h 30, départ de la salle des fêtes.

Montrozier.

Dans le cadre du festival des Balades musicales, concert itinérant, à 18 h 30. Rendez-vous devant l’église de Montrozier.

Mouret.

Fête du Grand Mas, animation avec le groupe « Gratt-de-la-Patte ».

Le Nayrac.

Fête de la Saint-Etienne : 20 h 30, apéro concert avec les groupes « Lol » et « Money jungle ».

Pont-de-Salars.

Cinéma en plein air : pojection du film « Pour l’honneur », à 21 h 30, à la halle de la salle des fêtes de Camboulas.

Prades-d’Aubrac.

Ouverture du lac des Picades. De 9 h à 18 h 30.

Réquista.

Visite du musée. De 10 h à 16 h, à Lincou.

Fête de Lincou à 14 h 30, concours de pétanque ; 19 h, bodéga ; apéro concert animé par le groupe « Duo Nivo » suivi de la discomobile « Req’Animation ».

Rieupeyroux.

Fête de la pomme de terre et du veau d’Aveyron ; 8 h 30, randonnée pédestre ; 9 h, marché des producteurs de pays ; 12 h, repas ; exposition de tracteurs et voitures anciens.

Rignac.

Fête : 13 heures, concours de pétanque ; marché de producteurs animé par les groupes « Couleur café » et « Les Fines Gueules » suivi d’un bal avec Media Laser.

Rodez.

Visite de la partie basse de la cathédrale et du clocher. Tous les samedis jusqu’au 26 août de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Rodez-plage, jusqu’au samedi 19 août, au Haras.

Spectacle son et lumière projeté sur la cathédrale. Tous les jeudis, vendredis, samedis et dimanches du 3 au 14 à 22 h.

Braderie-brocante à Emmaüs. De 9 h à 17 h 30 à Bel Air.

Textes & musiques avec Emmanuelle Masson et Francine Vallaeys, à 20 h 30, à la Menuiserie.

Saint-Chély-d’Aubrac.

Concert avec Philippe Vialard, à 21 h 30, à la salle des fêtes.

Saint-Geniez-d’Olt.

Fête de la rive droite : 14 h 30, concours de pétanque en doublette ; jeux divers ; 19 h 30, apéro concert avec le groupe « Berzinc » ; retraite aux flambeaux ; bal avec « Podium Multilights ».

Saint-Laurent-de-Lévézou.

Fête : 15 h, concours de pétanque en doublettes ; concert avec « Melo&Ju », « Dézakorleon » suivi du DJ Manon B.

Sainte-Geneviève-sur-Argence.

Repas dansant animé par la Bourrée de l’Argence, à 20 h 30, à Orlhaguet.

Sainte-Geneviève-sur-Argence.

Fêtes musicales de l’Aubrac : concert de musique de chambre, à 18 h 30, à la Grange de l’Albaret.

Sainte-Juliette-sur-Viaur.

Concours de pétanque, jusqu’au mardi 29 août à 19 h, sur la place du village.

Salles-Curan.

Quine du club des Sapins Argentés du Lévezou, à 20 h 30,. à la salle des fêtes.

Salles-la-Source.

Ouverture de l’église Saint-Paul. De 10 h à 18 h.

Jeu de piste : escape game intitulé « Le secret de l’alchimiste ». Tous les dimanches jusqu’au 27 août, de 14 h à 19 h, tous les mercredis, jeudis, vendredis et samedis jusqu’au 31 de 11 h à 19 h, au château du Colombier.

Concert avec Leila Duclos, à 18 h 30, à la grange de Billorgues.

Marché gourmand tous les samedis, du 5 août au 2 septembre à 19 h, sur la place du Griffoul.

Visites guidées du domaine familial. Du samedi 5 au dimanche 6, de 15 h à 18 h 30, à la grange de Billorgues.

Salmiech.

Ouverture du musée du charroi rural. De 11 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30.

La Selve.

Visite de l’église St-Martial. à 10 h. à Lagarde.

Sénergues.

17 h, concert avec Larisa et Gianfranco ; 15 h, visite du jardin médiéval et du donjon à Montarnal à l’église Notre-Dame-d’Aynès.

Tauriac-de-Naucelle.

Fête et Détours de la lumière ; concert avec

« Bonga » à la halte Paul-Bodin.

Taussac.

Visite de la Maison du Bois. Tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis jusqu’au 31 août de 14 h à 18 h.

Toulonjac.

Festival « Les rencontres musicales de Toulonjac », musique classique et jazz. Jusqu’au dimanche 6 août.

Valady.

Marché des producteurs de pays. De 18 h 30 à 23 h à Fijaguet.

Villefranche-de-Rouergue.

Braderie en bastide. Jusqu'au samedi 5 août de 9 h à 19 h, dans les rues principales.

23ème édition du festival en Bastides ; 14 h 30, 15 h 45, 17 h, 18 h, 21 h 30, soirées théâtrales, cirque. Du vendredi 4 au samedi 5.

Dimanche 6 août

Alrance.

Ouverture de la Maison du patrimoine et de la tour de Peyrebrune. Tous les dimanches jusqu’au 27 août de 14 h à 19 h.

Arvieu.

Fête des Estivants ; 8 h, déjeuenr tripous/tête de veau ; 9 h 30, vide greniers ; 14 h, concours de pétanque en doublette ; 17 h, thé dansant ; 20 h, repas ; bal avec François Xavier.

Baraqueville.

Marché d’été. Tous les dimanches jusqu’au 3 septembre, sur l’esplanade de la place François-Mitterrand.

Belcastel.

Festival Belcastel en scène : représentations théâtrales, à 15 h 50, 16 h 50, 17 h 30 et 19 h 15, sur la place Fernand-Pouillon.

Bouillac.

Fête : concours de belote à 20 h 30.

Bournazel.

Concert avec Ophélie Gaillard et Sandrine Chatron : violoncelle et harpe, à 20 h 30, au château.

Bozouls.

Visite du village en petit train, à 10 h, 11 h, 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30 et 17 h 30.

Camboulazet.

Fête à Versailles, fête de la truite : repas à 12 h.

Camjac.

Fête : déjeuner tripous/tête de veau ou côte de porc ; 14 h 30, concours de pétanque ; repas ; animation par « la Chansonnette ».

Cantoin.

Championnat de France d’endurance en attelage à 9 h. Départ des courses face à la salle des fêtes.

La Capelle-Balaguier.

L’édition 2023 de la fête de la Capelle Balaguier aura lieu le 1er week-end d’août, avec un marché gourmand. Du vendredi 4 au dimanche 6.

La Capelle-Bleys.

Fête : déjeuner tripous/tête de veau ; 14 h, concours de pétanque ; 16 h, concert avec la chorale de l’Amitié ; repas animé par le groupe « Tchou-Tchou Cats ».

Castanet.

Fête à Lardeyrolles : déjeuner tripous/oeufs jambon ; 14 h, jeux intervillages ; 18 h, concours du plus gros mangeur de poulet ; 20 h, repas ; 20 h 30, apéro musical avec LOL ; 21 h, bal musette avec Guillaume Fabre ; 23 h, bal avec Podims Event’s.

Coubisou.

Matinée tripous/tête de veau ; ball-trap, à 8 h, à la salle des fêtes du Causse.

Cransac.

Concert avec « Chico & the Gypsies King », à 21 h 30, sur le parking de Casino.

Druelle.

Visite au Prieuré du Sauvage. Tous les dimanches jusqu’au 10 septembre, de 14 h à 18 h 30.

Durenque.

Visite du moulin. De 14 h 30 à 18 h 30, au Moulin de Roupeyrac.

Entraygues-sur-Truyère.

Fête de Ginolhac : 8 heures, déjeuner aux tripous ; 9 heures, rando ; repas ; 16 heures, concert baroque ; 19 heures, concert avec le groupe « Un + Un » suivi du bal avec « ABBA Story », feu d’artifice, bal avec Patrice Bouldoires.

Espalion.

Visite du château de Calmont, visites guidées diverses. De 10 h 30 à 19 h 30

Ouverture du musée Vaylet et du scaphandre. Tous les lundis, samedis et dimanches jusqu’au 28 août, de 14 h à 18 h.

12ème édition de l’International de pétanque. Du vendredi 4 au lundi 7.

Feu d’artifice à 22 h 30.

Goutrens.

Visite de l’espace Georges-Rouquier. Tous les mardis, mercredis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches jusqu’au 31 août de 14 h 30 à 18 h 30.

Visite du musée « Nnos campagnes autrefois ». De 14 h à 19 h.

Grand-Vabre.

Marché estival. Tous les dimanches jusqu’au 27 août, de 9 h à 13 h, sur la place de la mairie.

Fête : déjeuner tripoux ou chèvre ; marché d’été ; apéro concert animé par « Turning Cakes » ; 20 h, repas dansant animé par l’orchestre Tradition.

Lacroix-Barrez.

Ouverture du château de Valon. Tous les mardis, mercredis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches jusqu’au 20 août de 10 h 30 à 18 h 30.

Manhac.

Fête d’été : 8 h 30, déjeuner tête de veau/tripous ; 14 h 30, concours de pétanque ; 15 h, concert avec la chorale du Haut Ségala ; 20 h 30, apéro concert avec les groupes Duo à Deux et No Réso ; repas ; bal avec Liberty Music.

Mouret.

Fête du grand Mas ; 8 h, déjeuner ; vide-greniers ; repas.

Naucelle.

Salon du livre, peinture et arts. De 9 h à 18 h, sur le Vallon des Sports.

Le Nayrac.

Fête de la Saint-Etienne : 8 heures, déjeuner tripous/tête de veau ; 14 h 30, tournoi à 5 de rugby ; 16 heures, jeux en bois ; 19 h 30, soirée animée par Les Duganels.

Prades-d’Aubrac.

Ouverture du lac des Picades. De 9 h à 18 h 30.

Réquista.

Visite du musée. De 10 h à 16 h à Lincou.

Fête de Lincou : 7h30, déjeuner aux tripous.

Rieupeyroux.

Fête de la pomme de terre et du veau d’Aveyron ; 8 h 30, randonnée pédestre ; 9 h, marché des producteurs de pays ; 12 h, repas ; exposition de tracteurs et voitures anciens.

Rignac.

Brocante, vide-greniers ; 12 h 30, apéro-mousse animé par « DJ Coco » ; 19 h30, repas champêtre animé par Sébastien Dewez ; 23 heures, feu d’artifice.

Rodelle.

Fête à Fijaguet : repas avec cochon grillé.

Rodez.

Rodez-plage jusqu’au samedi 19 août au Haras.

Spectacle son et lumière projeté sur la cathédrale. Tous les jeudis, vendredis, samedis et dimanches du 3 au 27 août à 22 h. Textes et Musiques avec Emmanuelle Masson-Francine Vallaeys. A 17 h 30 à la Menuiserie.

Saint-André-de-Najac.

Visites de la chapelle Notre-Dame-de-Laval. Tous les dimanches, jusqu’au 27 août, de 14 h 30 à 18 h.

Saint-Chély-d’Aubrac.

Cinéma en plein air - projection du film « Des mains en or » à 21 h 15 sur la pelouse de la salle des fêtes.

Saint-Côme-d’Olt.

Vide-greniers.

Saint-Geniez-d’Olt.

Fête de la rive droite ; vide-greniers ; animations diverses ; 19 h, repas ; spectacle pyrotechnique.

Saint-Laurent-de-Lévézou.

Fête ; 8 h, déjeuner aux tripous ; 15 h, concours de pétanque ; 16 h, démonstration de flamenco ; 18 h, bal musette avec Aurore Accordéon ; 21 h, repas.

Sainte-Geneviève-sur-Argence.

Repas dansant animé par la Bourrée de l’Argence, à 20 h 30, à Orlhaguet.

Sainte-Juliette-sur-Viaur.

Concours de pétanque jusqu’au mardi 29 août à 19 h sur la place du village.

Salles-la-Source.

Ouverture de l’église Saint-Paul. De 10 h à 18 h.

Jeu de piste : escape game intitulé « Le secret de l’alchimiste ». Tous les dimanches jusqu’au 27 août, de 14 h à 19 h, tous les mercredis, jeudis, vendredis et samedis jusqu’au 31 août, de 11 h à 19 h, au château du Colombier.

Visites guidées du domaine familial. Du samedi 5 au dimanche 6, de 15 h à 18 h 30, à la grange de Billorgues.

Salmiech.

Ouverture du musée du charroi rural. De 11 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30.

Sébrazac.

Quine d’été à 21 h, à la salle des fêtes de Verrières.

La Selve.

Visite de l’église Saint-Martial, à 10 h, à Lagarde.

Toulonjac.

Festival « Les rencontres musicales de Toulonjac », musique classique et jazz. Jusqu’au dimanche 6 août.

Le Vibal.

Quine du club des ainés, à 14 h, à la salle des fêtes.

Villefranche-de-Rouergue.

Marché gourmand a nimé par « Potos feu » et les Pastorels del Roergue, à 19 h, place Saint-Jean.