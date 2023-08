Météo capricieuse : à Rodez, quelles sont les activités incontournables à faire en temps de pluie ?

Depuis le début des vacances, l'été est mitigé à Rodez, avec un temps parfois capricieux. Ce sera par exemple le cas ce vendredi 4 août 2023. Quelles sont les activités incontournables à faire au Piton en temps de pluie ?

En cet été 2023, et particulièrement en ce début du mois d'août, la météo se montre plutôt capricieuse à Rodez. Ce sera encore le cas ce vendredi 4, avec de rares averses et un thermomètre qui atteindra à peine les 16 degrés. Mais que faire au Piton lorsque le soleil laisse sa place à une atmosphère plus perturbée ?

Les musées

Si Rodez abrite l'incontournable musée Soulages sur l'avenue Victor-Hugo, la préfecture aveyronnaise dispose d'autres adresses du genre sur ses terres. Fenaille et ses menhirs, place Eugène Raynaldy, sont tout autant un pilier culturel du Piton. Denys Puech, place Goerges-Clémenceau, fait honneur au sculpteur éponyme et représente un autre écrin dans lequel il faut poser le pied.

Musée Soulages, avenue Victor-Hugo : ouvert du lundi au dimanche (10h - 18h), tarifs sur le site internet.

Musée Fenaille, 14 place Eugène Raynaldy : ouvert du mardi au vendredi (10h-13h et 14h-18h) et le week-end (10h-18h), tarifs sur le site internet.

Musée Denys Puech, place Georges-Clémenceau : ouvert du mardi au dimanche (14h-18h), entrée gratuite.

Le cinéma

Pour les cinéphiles, à Rodez, il existe une superbe alternative à Netlifx et au petit écran. Le CGR, sur l'esplanade des Rutènes, est un bastion très prisé des Ruthénois. Composé de pas moins de 10 salles, l'établissement est une parfaite alternative lorsque le temps ne joue pas en votre faveur...

CGR, esplanade des Rutènes, avenue Victor Hugo

Ouvert 7j7, de 10h30 à 20h30 les dimanches et mercredis, de 10h30 à 22h30 les samedis, de 13h30 à 20h30 les lundis, mardis et jeudis, et de 13h30 à 22h30 les vendredis. Plus de renseignements sur le site internet.

La cathédrale

Toujours au rayon culture, un autre incontournable de Rodez : la cathédrale Notre-Dame, construite du XIIIe au XVIe siècles. L'imposant et impressionnant édifice arbore son clocher à 87m de hauteur. Déjà majestueux de l'extérieur, l'écrin gothique l'est encore plus à l'intérieur : orgue, vitraux, mais aussi détails atypiques font de cette cathédrale un lieu à visiter... et revisiter !

Cathédrale Notre-Dame de Rodez, rue Frayssinous, Rodez

Ouverte du lundi au dimanche, de 8h à 18h30

Accès libre et gratuit pour les parties basses. Accès au clocher uniquement pendant les visites guidées. Plus de renseignements sur le site internet.

Un petit escape game ?

Pour les esprits joueurs, un temps pluvieux peut aussi vous permettre d'opter pour l'option escape game. Et à Rodez, il y a la marge du choix, puisque "l'Enigme France" propose cinq rooms, avec autant de thèmes différents. Une invasion de zombies, un incendie à New-York, la conquête du trône de fer... tous durent une heure ! Entre 2 et 8 joueurs peuvent, selon le thème, prendre part au jeu.

Enigme France, au 27 avenue Tarayre et au 1 rue Saint-Martin-des-près, à Rodez. Tarifs et réservations sur le site internet.

Lancer des haches !

Le concept continue de gagner du terrain en France : il ne s'agit plus de lancer des fléchettes... mais des haches ! Dans un couloir sécurisé, le joueur devra lancer des haches de taille et de poids différents dans des cibles en bois, situées à environ 4 mètres de distance. Il est possible de jouer jusqu'à 12 personnes sur plusieurs cibles.

L'Hache toi, 41 avenue Saint-Cyrice, à Rodez. Tarifs et réservations sur le site internet.

Le bowling

Autre activité d'intérieur qui ne perd jamais en notoriété : le bowling. Et celui du Rouergue, à Onet-le-Château, est un autre spot incontournable. Les férus de strike pourront se retrouver sur l'une des 16 pistes qui composent un lieu dans lequel le restaurant est aussi une autre artère solide. Terrasse, espace jeux : il y en a pour tous les goûts !

Bowling du Rouergue, route d'Espalion, à Onet-le-Château

Ouvert à partir de 10 heures. Le restaurant ouvre à partir de midi, et dès 19 heures jusqu'à 2 heures du matin. Tarifs et réservations sur le site internet.

C'est l'été... alors un plouf ?

Malgré tout, pluie ou pas, c'est tout de même l'été. Alors pour ceux souhaitant faire trempette, il reste le pôle aquatique Aquavallon. Un espace de trois bassins figure dans l'établissement, ainsi qu'une zone de cardio-training. L'espace balnéo est, pour sa part, fermé, jusqu'au 4 septembre inclus.