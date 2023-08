Le Nayrac. Succès du premier marché gourmand

Le premier marché gourmand et artisanal de l’été, organisé par la municipalité a connu un franc succès.

À l’Espace Costes, lieu idéal de rencontre, les producteurs proposaient des charcuteries, des fromages de chèvre, de la viande d’Aubrac, de l’aligot, de la truffade, des bières locales, des vins d’Estaing… L’association des parents d’élèves, toujours dynamique, préparait des farçous, des crêpes et vendait des glaces artisanales. Le coutelier Jérôme Lamic montrait son savoir-faire en exposant ses couteaux et en expliquant leur fabrication. L’animation musicale était prévue avec les Musiciens du Nayrac et Fred Bonnet accompagné de Lauriane au chant. Toutes les conditions étaient réunies pour passer un agréable moment au cours de cette soirée estivale. La prochaine édition aura lieu le jeudi 10 août à partir de 19 h 30.