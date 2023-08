Football : "On a beaucoup pensé à Eric", les réactions après le nul de Rodez à Ajaccio (1-1)

La première sortie de la saison en Ligue 2 a été marquée par un nul 1-1 sur la pelouse du relégué de Ligue 1 Ajaccio pour le Rodez Aveyron football, ce samedi soir. Une soirée marquée aussi (surtout) par la grave blessure du défenseur aveyronnais Eric Vandenabeele. Les réactions d'après-match des deux coaches.

Didier Santini, entraîneur de Rodez

"On a beaucoup pensé à Eric (Vandenabeele sorti sur civière après avoir vu sa cheville gauche fracturée, puis transporté à l'hôpital d'Ajaccio avant de repartir en fin de soirée avec l'avion des Ruthénois, NDLR). Ça n’a pas été facile… Les quatre minutes qui ont suivi, on a été un peu moins dedans. C’est la vie. Sinon, le reste, c’était pas mal. C’est la première fois qu’on prend des points contre l’ACA, donc ça, c’est bien. Des deux côtés, on a eu l’opportunité de gagner, mais je pense que dans l’ensemble on a réussi à faire le match que l’on voulait faire, en se créant des occasions contre une très, très belle équipe. On a toujours des petits problèmes de concentration sur les coups de pied arrêtés joués vite. C’est un peu récurrent, il faut régler ça."



Olivier Pantaloni, entraîneur d’Ajaccio

"Je pense que mes joueurs ont tout donné, mais c’est vrai qu’on a loupé des occasions de but qui nous auraient permis de prendre l’avantage. Il y a quand même la satisfaction de voir que le groupe fonctionne bien. Après, c’est sûr que quand on fait autant d’efforts et que l’on n’est pas récompensé, il y a de la frustration, mais je pense qu’on va vite la digérer."

