Football : Rodez ramène un point de Corse mais perd Vandenabeele transporté à l'hôpital

Le retour au championnat a été animé pour les Aveyronnais du Rodez Aveyron football, ce samedi soir à Ajaccio. Les protégés de Didier Santini reviennent avec un nul (1-1) mais une certainement très longue absence en Ligue 2 pour le défenseur Eric Vandenabeele.

Ce n'était à coup sûr pas du tout ce qu'ils étaient venus chercher. Les Ruthénois étaient forcément déçus pour leur coéquipier Eric Vandenabeele. Le défenseur ruthénois ayant dû quitter la pelouse pour rejoindre l'hôpital de la ville juste avant la pause après que ça cheville a totalement tourné sur une phase défensive. Des images laissant apparaître la douleur de l'ancien Valenciennois dont l'absence devrait se compter en mois, lui dont le premier diagnostic faisait état d'une fracture ouverte.

Pourtant, avant ce coup du sort et cette sortie compensée numériquement ensuite par Lucas Buadès, le malheureux héros du fameux match arrêté à Bordeaux en fin de saison dernière, les choses étaient plutôt très bien parties pour le Raf.

En effet, Lorenzot Rajot avait ouvert la marque juste après les cinq premières minutes de jeu de cette nouvelle saison, la 5e en L2 pour les gars du Piton. La recrue Ngouyamsa ayant pris ses quartiers sur le côté droit, avant de centrer dans la surface ajaccienne. Rajot réceptionnant le ballon et mystifiant le portier Michel d'une frappe limpide du gauche.

Le classique 3-5-2 ruthénois avait encore fonctionné, malgré une domination territoriale des locaux et relégués de Ligue 1. Des Ajacciens qui, s'ils ont égalisé dans les (longs) arrêts de jeu de la première période après la grave blessure de Vandenabeele via Touzghar de la tête, n'ont pu ensuite battre à nouveau Lionel Mpasi et les Aveyronnais, ayant arboré pour cette première leur tout nouveau 3e maillot, intégralement bleu.

Prochain match prévu pour les gars du président Pierre-Olivier Murat dès samedi prochain, à 15 heures dans un stade Paul-Lignon plein face à un Saint-Etienne battu lui d'entrée dans l'après-midi (0-1, par Grenoble).