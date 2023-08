Football : en ce début de saison, la transition rapide reste la principale force de Rodez

Comme lors du dernier exercice, cette filière de jeu pourrait faire le bonheur de Rodez cette saison, à l'image de ce qu'il s'est passé à Ajaccio (1-1), pour la première journée de Ligue 2.

L’arrivée de Didier Santini sur le Piton en novembre avait eu pour effet de dynamiter le jeu ruthénois à la récupération du ballon, avec des percées rapides de la part des pistons ou de longues passes en profondeur vers Killian Corredor depuis le milieu. Eh bien, la première journée du nouvel exercice semble confirmer que cette tendance est amenée à perdurer. Car, si un temps le retour de prêt de Marvin Senaya à Strasbourg avait pu mettre à mal cette manière de jouer, le recrutement d’un autre piston droit, lui aussi rapide et puissant, en la personne d’Ahmad Ngouyamsa, laisse entrevoir de belles perspectives. En témoigne l’unique but des sang et or – en bleu samedi – sur l’Île de Beauté. Bien aidé par le pressing de Clément Depres, le latéral camerounais récupérait le ballon dans les pieds de l’Ajaccien Stephen Quemper au milieu de terrain à la 6e minute, avant de débouler sur la droite et de délivrer un super centre à Lorenzo Rajot, seulement cinq secondes plus tard, pour l’ouverture du score.

Samedi, ce type de situation n’a fait mouche qu’une seule fois. Mais les hommes de Santini n’ont eu de cesse de tenter de trouver la faille grâce à cette filière de jeu. La preuve d’une véritable stratégie établie et travaillée à l’entraînement, et non d’une simple opportunité occasionnelle. Évidemment, elle est encore à peaufiner pour que chacun l’assimile parfaitement. Surtout les nouveaux, pas forcément habitués à jouer ainsi. Même si les matches de Ngouyamsa et de l’attaquant Andreas Hountondji, qui a donné des sueurs froides à la défense acéiste grâce à son activité folle et sa capacité d’accélération, laissent penser qu’eux, au moins, sont déjà plus ou moins opérationnels. Une chose importante, alors que Saint-Etienne, lui aussi supposé plus fort que le Raf malgré sa défaite contre Grenoble (0-1), se dressera sur sa route samedi, à 15 heures, pour la rentrée des classes de Paul-Lignon.