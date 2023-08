Martiel. Le sous-préfet en visite au village

En prenant ses fonctions de Sous-préfet le 2 mai dernier à Villefranche-de-Rouergue, Christophe Burbaud s’était engagé à rencontrer tous les maires de la sous-préfecture. "Je souhaite prêter une oreille attentive à tous les projets portés par les communes et incarner ainsi un partenariat solide entre les collectivités territoriales et l’État plutôt que de traiter des dossiers sur papier" a affirmé le sous-préfet en découvrant le futur site de la Marpa.

Avec un subventionnement Etat-région-département-Adème qui atteint quelque 70 %, le reste à charge de la Maison de résidence pour personnes âgées ne devrait s’élever qu’à 56 000 € pour la commune.

"Ce projet est arrivé au moment où le département se préoccupait de la situation des personnes en faible perte d’autonomie. 24 logements leur seront dédiés ici pour leur permettre la plus grande indépendance possible. Cela sous-entend aussi 7 équivalents temps plein en termes d’emploi local" a souligné Michel Delpech en saluant le travail porté par ses trois adjoints et conseillers municipaux au cours des deux années d’enquête lancée par la MSA.

Deux logements seront en outre rénovés sur la maison Roumagnac. Du majestueux couvent des Dominicaines aux vestiges de l’ancienne forteresse en passant par la salle voûtée et l’aire reposante du Couderc, Christophe Burbaud s’est dit séduit par l’architecture du bourg aveyronnais.

"Un village niché dans un territoire d’avenir où l’intercommunalité vient résolument en soutien des communes" a conclu Michel Delpech, président d’Ouest-Aveyron Communauté.