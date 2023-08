Coupe du monde féminine : la France affronte le Maroc pour rallier les quarts, où et quand suivre le match ?

Après avoir terminé première de son groupe, l'équipe de France dispute les huitièmes de finale de la Coupe du monde contre le Maroc, mardi 8 août 2023.

La phase à élimination directe commence, pour les Bleues. L'équipe de France affronte le Maroc en huitièmes de finale de la Coupe du monde, ce mardi 8 août 2023.

Bien lancées

Si elles avaient débuté leur Mondial par un accroc contre la Jamaïque (0-0), les partenaires de Kadidiatou Diani ont parfaitement redressé la barre. Après s'être relancées contre le Brésil (2-1), les Bleues ont cartonné le Panama (6-3) pour valider une première place et s'envoler vers les huitièmes de finale. Mais entre ce faux départ et ces trois buts encaissés contre le Panama, qui n'avait pas trouvé le chemin des filets en 180 minutes, l'équipe de France est encore à la recherche de son rythme de croisière, qu'elle semble tout de même toucher du bout des doigts.

Face à une surprise

La Coupe du monde réserve un lot de surprises. Les Marocaines peuvent en témoigner. Lourdement battues par l'Allemagne pour démarrer leur tournoi (6-0), elles auraient certainement eu beaucoup de mal à croire qu'elles allaient se qualifier aux dépens... des Allemandes.

C'est pourtant ce qu'il s'est passé : les Lionnes de l'Atlas ont superbement réagi, en s'imposant 1-0 face à la Corée du Sud et à la Colombie. De son côté, Die Nationalelf a complètement raté la suite de la phase de groupe : battue par la Colombie (2-1), elle n'a pas été capable de faire chuter la Corée du Sud (1-1) et a totalisé 4 points en trois matchs. Derrière la Colombie... et le Maroc, avec 6 unités !

Un air de retrouvailles

Cette rencontre entre la France et le Maroc sonne comme un air de retrouvailles. D'abord parce que les deux équipes se sont affrontées également en Coupe du monde il y a huit mois. Au Qatar, les sélections masculines ont croisé le fer en demi-finale, pour une victoire des Bleus 2-0 et ce après un parcours exceptionnel des Marocains.

Il s'agira de retrouvailles pour Hervé Renard également, puisque l'actuel sélectionneur des Bleues a dirigé l'équipe masculine du Maroc de 2016 à 2019. À sa tête, il a guidé le pays vers la Coupe du monde 2018, une première depuis 1998. Ce match aura donc une saveur particulière pour celui qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations avec la Zambie (2012) et la Côte d'Ivoire (2015).

Où et quand voir le match ?

Le coup d'envoi de ce huitième de finale de la Coupe du monde sera donné à 13 heures, mardi 8 août. La rencontre sera diffusée sur M6. À noter que l'adversaire qu'affrontera le vainqueur en quarts de finale est déjà connu : ce sera l'Australie, tombeuse lundi 7 août du Danemark (2-0).