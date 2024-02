Dates, match d'ouverture, finale : voici ce que révèlent les premières annonces sur le Mondial 2026

Les premières annonces concernant la Coupe du monde 2026 ont été faites et permettent d'en savoir plus sur ce qui nous attend pour ce prochain Mondial de football.

Après le Qatar, place aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique pour la prochaine Coupe du monde de football, qui se tiendra en 2026. Dates, match d'ouverture, finale... plusieurs annonces ont été faites. Les voici.

Rendez-vous le 11 juin

16 ans après, le coup d'envoi d'une Coupe du monde sera donné le 11 juin. Cela avait été le cas pour le Mondial disputé en Afrique du Sud : les Bafana Bafana et le Mexique avaient lancé la compétition le 11 juin 2010. En 2026, ce sera donc également ce jour-là, avec une cérémonie et un match d'ouverture qui auront lieu au stade Azteca... de Mexico.

Ce sera la première fois qu'une enceinte sportive accueille à trois reprises un match d'ouverture de Coupe du monde de football, après 1970 et 1986.

Finale le 19 juillet

Pour la finale, rendez-vous le 19 juillet 2026, à New-York. Ce sera au MetLife Stadium, qui abrite les équipes de football US des New York Jets et Giants. L'enceinte et ses 82 500 places, situées précisément à East Rutherford dans le New Jersey (à l'ouest de Manhattan), ont donc été préférées à Dallas et Los Angeles, autres villes pressenties pour accueillir la finale.

48 équipes

Le format de la compétition a été élargi à 48 équipes, contre 32 depuis 1998, pour un total de 104 matches répartis entre 16 stades déjà révélés en 2022 : Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphie, Miami et New York aux Etats-Unis; Mexico, Guadalajara et Monterrey au Mexique; Toronto et Vancouver au Canada.

Les 48 équipes de la compétition en 2026 seront réparties en douze groupes de quatre. Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les huit meilleurs troisièmes accéderont aux seizièmes de finale, allongeant d'une étape la phase à élimination directe, qui démarrait jusqu'ici aux huitièmes de finale.

Millions de spectateurs, milliards de téléspectateurs

"L'expérience des fans va être incroyable", a promis le patron de la Fifa Gianni Infantino, auteur, en veste à capuche beige et baskets blanches, de l'annonce lors d'une cérémonie télévisée depuis Miami. L'Italo-Suisse espère "6 millions de supporters" et "6 milliards de téléspectateurs" pour un tournoi plus imposant que jamais.