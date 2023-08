Coupe du monde féminine : battue aux tirs au but par l'Australie, la France quitte la compétition en quart de finale

En quart de finale de la Coupe du monde féminine, l'équipe de France s'est inclinée aux tirs au but contre l'Australie (0-0, 7 t.a.b à 6), ce samedi 12 août 2023.

L'aventure s'arrête là pour les Bleues. Face à l'Australie, les troupes d'Hervé Renard ont été battues en quart de finale de la Coupe du monde, ce samedi 12 août 2023, à l'issue d'une irrespirable séance de tirs au but (0-0, 7 t.a.b 6). Comme en 2015 et en 2019, la France quitte le tournoi aux portes des demies.

Score vierge à la mi-temps

Les deux nations se sont rendues coup pour coup en première mi-temps. C'est d'abord Kadidiatou Diani qui a lancé les hostilités, d'un tir croisé du droit qui n'est pas passé loin du poteau (7e). Eugénie Le Sommer s'est également essayée du droit, mais sa frappe déviée a été repoussée par la gardienne australienne (26e).

Mais les Bleues ont peu à peu montré des signes de fébrilité. D'abord sur un corner où Wendie Renard a dû faire parler sa taille pour éloigner le danger (24e), avant qu'Elisa De Almeida ne sauve la France. Alors que Karchaoui et Peyraud-Magnin cafouillent, l'Australienne Emily Van Egmond chipe le ballon dans la surface et sert Mary Fowler, sur un plateau. L'attaquante tire à bout portant, mais la latérale française jaillit et renvoie le cuir hors du cadre juste avant la pause.

L'Australie de plus en plus menaçante

En souffrance en fin de première mi-temps, la France le sera encore plus au retour des vestiaires. Les locales, portées par un public de 49 461 supporters forcément acquis à leur cause, poussent. Si Pauline Peyraud-Magnin manque une relance qui ne profite pas aux Australiennes (50e), elle sort deux splendides parades dans la foulée, s'envolant face à Raso (56e) et repoussant de près une frappe de Fowler (60e). La France a laissé passer l'orage, avant une fin de match plus équilibrée, mais durant laquelle aucune des deux équipes ne sera parvenue à faire la différence.

En route pour les prolongations

La tension reste à son comble pendant les prolongations. Les Bleues croient ouvrir la marque sur corner, à la 100e minute. Wendie Renard est au duel avec une Australienne, qui marque contre son camp. Mais l'imposante numéro 3 est sanctionnée d'une faute : le score reste nul et vierge. Les Bleues se montrent plus dangereuses durant les 15 dernières minutes, avec un tir de la supersub Vicky Becho, sorti d'une magnifique parade (106e). 180 secondes plus tard, un centre vicieux de Grayce Geyoro dans les six mètres n'est pas malheureusement pas repris. Selma Bacha tente à son tour d'artiller hors de la surface : c'est au-dessus (118e).

L'Australie triomphe aux tirs au but

Juste avant la séance de tirs au but, Hervé Renard a tenté un coup, faisant entrer la gardienne remplaçante Solène Durand pour la séance. Et celle-ci a été irrespirable. 10 tireuses se sont présentées face aux gardiennes. Bacha, Périsset, Dali et Becho ont échoué côté français.

Solène Durand a été à deux doigts d'envoyer la France en demi-finale, mais n'est pas parvenue à sortir la tentative de Katrina Gorry. Le dernier rempart de l'En Avant Guingamp a ensuite repoussé une première balle de match australienne, mais pas la seconde : Cortnee Vine a réussi son pénalty et propulsé l'Australie dans le dernier carré.

Quelles demi-finales ?

L'affiche de la première demi-finale était déjà connue : l'Espagne et la Suède vont se disputer le ticket pour la finale de la Coupe du monde. L'Australie, qualifiée, jouera la seconde demi-finale contre le vainqueur du match entre l'Angleterre et la Colombie.