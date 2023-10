La Coupe du monde de football 2030 organisée dans trois continents et six pays : la surprenante annonce de la FIFA

La FIFA confirme ce mercredi que la coupe du monde 2030 se déroulera sur trois continents différents.

Le choix a de quoi surprendre. La coupe du monde 2030 de football pourrait bien se dérouler non pas dans un pays hôte... mais sur trois continents différents, a annoncé la FIFA ce mercredi 4 octobre 2023.

Si la candidature conjointe du Portugal, de l'Espagne et du Maroc a été retenue, le début de la compétition pourrait aussi se jouer en Amérique du Sud, plus précisément en Argentine, en Uruguay et au Paraguay. Les équipes nationales de ces trois équipes joueraient devant leur public pour leur match d'ouverture, avant de poursuivre le tournoi en Europe et en Afrique.

Pour le centenaire de la coupe du monde

Un choix qui, s'il est retenu, risque de s'attirer des critiques à plusieurs égards. Premièrement, d'un point de vue écologique. On se souvient de la polémique, parmi d'autres, de la coupe du monde au Qatar où un avion survolait le pays toutes les 10 minutes pour acheminer les supporters, faute de pouvoir les loger sur place. Des avions pourraient donc maintenant faire le tour du monde pour transporter les équipes, leur staff et leurs supporters pour une seule rencontre.

Sportivement, des contestations pourraient bien s'élever si cette décision de la FIFA est maintenue... puisque les six équipes hôtes seraient automatiquement qualifiées : le Portugal, l'Espagne et le Maroc comme cela était envisagé, mais en plus l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay. La FIFA se défend en voulant fêter les 100 ans de la coupe du monde, dont la première édition en 1930 avait été organisée en Uruguay (et remportée par l'Uruguay).

"La Coupe du monde du centenaire 2030 commence là où tout a commencé", a réagi sur X (anciennement Twitter) le président de la Confédération sud-américaine de football, Alejandro Dominguez.

Creímos en Grande. El Mundial Centenario 2030 comienza donde todo se inició.



¡Uruguay, Argentina y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del #MundialCentenario \ud83c\udfc6 — Alejandro Domínguez (@agdws) October 4, 2023

La coupe du monde 2030 doit officiellement être attribuée à la fin de l'année 2024.