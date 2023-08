Coupe du monde féminine : troisième place, finale, les dernières affiches de la compétition sont connues

La Coupe du monde féminine est proche de livrer son verdict. Troisième place, finale : les dernières affiches de la compétition sont connues !

Le dénouement de cette Coupe du monde féminine est plus proche que jamais. Les demi-finales ont livré leur verdict mardi 15 et mercredi 16 août 2023.

Australie - Suède pour le bronze

Bourreau de la France, l'Australie disputera la petite finale. La co-organisatrice de la compétition a été battue par l'Angleterre en demi, ce mercredi 16 août 2023 (1-3). En ralliant le dernier carré, les Australiennes avaient déjà réalisé une performance inédite. Elles auront l'occasion de bonifier ce beau parcours avec une médaille.

Chassées de la course à la finale par la Roja (2-1), les Suédoises, autres prétendantes à la 3e place, tenteront d'arracher un bronze qu'elles ont conquis en 1991, 2011 et 2019. Elles avaient fini finalistes du Mondial en 2003.

Une finale 100% européenne

La finale de la Coupe du monde féminine sera donc 100% européenne. Et mettra aux prises deux nations qui ne sont jamais parvenues à se hisser à ce stade de la compétition. L'Angleterre, 3e et 2015 et l'Espagne, qui n'avait jamais franchi le cap des huitièmes de finale avant cette édition 2023, lutteront pour le trophée.

Et auront, par ailleurs, l'occasion de réaliser une prouesse : celle de rafler le Mondial chez les hommes et chez les femmes. L'Allemagne est le seul pays à avoir réalisé ce doublé. Ce dimanche, ils seront désormais deux.

Le programme de ce tableau final

Le match de la troisième place aura lieu samedi 19 août à 10 heures. La grande finale, elle, se tiendra le lendemain, à midi. Voici le programme complet :