TF1 sera absent des Coupes du monde 2026 et 2030 : quel diffuseur a raflé la mise en France ?

Diffuseur historique des Coupes du monde de football, TF1 ne sera donc pas du rendez-vous en 2026 et 2030.

La folle remontée française et le triplé de Kylian Mbappé brisés par la séance de tirs au but face à l'Argentine en finale au Qatar resteront donc les dernières traces d'un Mondial diffusé sur TF1. Les deux prochaines échéances seront retransmises ailleurs !

M6 s'est positionné

Président du Directoire du Groupe M6, Nicolas de Tavernost l'a annoncé ce jeudi 7 mars 2024 sur les ondes de RTL : "Nous avons obtenu les droits de la Coupe du monde 2026. Et comme on ne voulait pas s'arrêter là, on a obtenu les droits de la Coupe du monde 2030. C'est donc deux Coupes du monde qui seront diffusées en accès gratuit sur M6".

INFO RTL - "Les Coupes du monde de football 2026 et 2030 en exclusivité sur le groupe M6"@ndetavernost, président du directoire de M6, invité d'Yves Calvi dans #RTLMatin pic.twitter.com/PpBIiIfB6a — RTL France (@RTLFrance) March 7, 2024

54 matchs par compétition

L'ancien patron des Girondins de Bordeaux a ajouté qu'il y aura "54 matchs dans chacune des deux compétitions, sur l'ensemble de la compétition". A l'inverse des derniers tournois qui comptaient 32 sélections et donc 64 matchs, les prochains se disputeront avec 48 équipes, pour un total de 104 matchs.

Il s'agira donc de "54 des meilleures affiches. Nous les verrons sur les chaînes du groupe M6, M6 en l'occurrence et en complément sur la plateforme M6+".

Les droits revendus ?

Interrogé par Yves Calvi sur la possibilité que certains de ces droits soient revendus, Nicolas de Tavernost a rappelé le rituel, à savoir "d'aller ensemble avec nos confrères de la première chaîne pour aller sur les grandes compétitions, notamment l'Euro 2024 que nous allons diffuser en partage avec TF1. Nous avons chacun la moitié de la compétition", souligne-t-il.

Avant d'expliquer : "notre concurrent n'a pas souhaité poursuivre ce partage, c'est la raison pour laquelle nous avons pris nos responsabilités".