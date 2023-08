Onet-le-Château. À la (re) découverte des trésors du Cantal pour les seniors castonétois !

Dernièrement, les seniors de la commune d’Onet-le-Château se sont rendus dans le Cantal, afin de profiter du séjour organisé par le CCAS d’Onet-le-Château.

Durant une semaine, les quarante vacanciers en ont profité pour arpenter les chemins de Vic-sur-Cère ou encore admirer le superbe patrimoine local, comme le village de Tournemire, classé parmi les plus beaux villages de France, et des sites naturels exceptionnels, tels que le col du Pas de Peyrol.

Si les nombreuses excursions prévues ont pu peaufiner la condition physique du groupe, les séniors pouvaient toutefois se relaxer au sein de l’espace balnéo de l’Hôtel des Bains, leur lieu de résidence pour ces quelques jours appréciés. Le séjour a pu émerveiller les participants et éveiller leurs sens, notamment lors de la découverte de la fabrication du fromage local, ou lors des différentes soirées thématiques organisées à l’hôtel, dans une ambiance conviviale et apaisante. Le retour en terres castonétoises s’est donc réalisé avec le plein de souvenirs et de bons moments passés au sein du groupe.

Certains sont déjà pressés de recommencer l’aventure l’année prochaine !