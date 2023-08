Durenque. La Roukamina a séduit les trailers

L’association des Moulins de Roupeyrac a organisé le trail de la Roukamina qui a accueilli de nombreux passionnés. Le trail des enfants sur une distance de 1,2 km a donné le top départ à cette après-midi sportive. Après un départ sur le stade, les enfants ont poursuivi la monotrace le long de la Durenque avant de traverser le bief pour rejoindre le moulin bas et franchir à nouveau la Durenque pour une montée périlleuse avant de revenir sur le stade. Une course effrénée qui s’est terminée par un goûter.

Les adultes ont quant à eux eu le choix entre deux circuits La Lagast et La Roupeyrac et une rando. La quarantaine de randonneurs a dû affronter un parcours avec quelques difficultés mais au final une belle balade. La Lagast (21 km) part des moulins de Roupeyrac et suit les traces des oncles de François Fabié pour s’engouffrer dans la forêt de Roupeyrac avec une arrivée sur les bords de l’étang. La Roupeyrac (11 km) s’étire dans les forêts de hêtres de pins dans la forêt de Roupeyrac. Un trail inscrit au Challenge Départemental. À noter, que les Réquistanais ont laissé une trace sur cette édition avec deux podiums : Adrien Grimal, 3e sur le 11 km, Magali Coulanges qui termine 1er féminine sur le 11 km en confortant sa place de leader au niveau du challenge départemental. Des retours très positifs des 73 trailers sur le circuit mais aussi sur l’accueil qui leur a été réservé.