Salmiech. Le musée plonge le village dans le passé

Les bénévoles de l’association Les Amis du musée du Charroi rural ont accueilli à Salmiech de nombreux visiteurs venus admirer les artisans au travail qui s’étaient installés sur le Placet, au pied du musée. Messieurs Bouteille, sabotier, Da Silva, ferronnier et Landeau, bourrelier-sellier ont fait démonstration de leur art, faisant perdurer ainsi un savoir-faire ancestral. Sur la même place, une expo de photos anciennes retrouvées grâce au travail de Marion en service civique à Salmiech, permettait à beaucoup d’anciens du village de reconnaître bien des visages connus. Cela a permis aussi aux plus jeunes de découvrir la manière dont on travaillait à la campagne autrefois, sans oublier les "cavalcades" qui ponctuaient la vie du village une fois l’an à la fin des années 1950 et au cours de la dizaine suivante. Et pour en savoir un peu plus, les visiteurs ont pu apprécier les collections du musée. Pour que le plaisir soit entier, ce retour dans le passé s’est accompagné d’une promenade autour du château au pas d’Hugo, un grand cheval comtois, mené par Mme et M. Joulie, qui a fait le bonheur de tous. La bonne humeur et le soleil étaient là pour ce rendez-vous qui deviendra désormais annuel.