Villefranche-de-Rouergue. Le public au rendez-vous malgré la météo

Malgré quelques averses, les organisateurs du festival se disent satisfaits de la fréquentation.

Comme pour chaque édition du Festival en bastides, des centaines de personnes sont venues assister au spectacle d’art de rue. Najac, la Bastide-l’Évêque, Villeneuve ou encore Villefranche, au total, une trentaine de prestations a eu lieu. Cette année, le mauvais temps était aussi de la partie. Des averses ont chamboulé une partie du festival, mais des solutions de repli en salle ont été trouvées. "On a eu des conditions difficiles pour un festival d’arts de rue, appuie Francisco Gomes, président de l’évènement. Mais le public s’est déplacé presque aussi nombreux que les années précédentes. Il y a eu plusieurs spectacles à 350-450 personnes. Les chapeaux pour compléter le budget étaient bienremplis (-5 % par rapport à 2022). On a perdu un peu de recettes sur la billetterie des concerts du soir, mais ça ne nous empêchera pas de continuer dans notre lancée. On reste motivé pour la prochaine édition".