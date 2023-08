Najac. Le traditionnel forum des associations en préparation pour début septembre

Les associations najacoises sont informées que le forum des associations aura bien lieu comme l’an passé le samedi 9 septembre de 10 heures à 18 heures à la salle des fêtes de Najac. Des animations seront proposées toute la journée dans la salle et autour, buvette et crêpes, dans le but de sensibiliser de futurs adhérents ou simplement des curieux. Pour plus d’informations et proposer des animations, veuillez contacter fabrice.guibal@najac.fr

Soirée Moules à la Paille

La Quille Najacoise vous invite à la soirée "Moules à la Paille" quelle organisera aux abords de la salle polyvalente de Najac (à l’intérieur en cas d’orage) le mardi 15 août à partir de 21 h. Le prix du repas est fixé à 18 € (10 € enfants moins de 10 ans). Le nombre de places étant limité, merci de réserver au 06 76 08 72 67 ou 06 10 18 96 15"

Exposition à la bibliothèque

Après les dessins de Willy Galan, la bibliothèque accueille, jusqu’au 17 août l’univers doux cousu d’imaginaires de Rosine qui expose des sculptures et des toiles.

Expo collective

Une expo collective de sept artistes est ouverte à côté de la maison du gouverneur, 3 rue du Château jusqu’au 20 août.

Mergieux

Ce samedi 12 août, le livre de cuisine, "la marmite qui milite" d’Hélène Leclerc, sera présenté au hameau de Mergieux dès 16 heures. Repas avec concert de Coquillette, guitare et voix, et observation des étoiles à cette approche de la mi-août seront au programme en soirée.