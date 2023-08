Decazeville. Les habitants ont aussi des solutions environnementales

À Decazeville et dans le village d’Agnac, les habitants sont de plus en plus nombreux à adopter des réflexes écologiques. Ces actions du quotidien sont primordiales pour ces particuliers et professionnels engagés, passionnés et soucieux de l’avenir.

Du côté des habitants d’Agnac, une réelle volonté d’agir se fait sentir. Un couple d’Agnacois a mis en place des mesures pour préserver leur environnement. Possédant un grand terrain autrefois dénué de tout arbre, ils ont décidé de favoriser la pousse des arbres en créant un verger, en évitant de passer la tondeuse sur les jeunes pousses de chênes, bouleaux, sureaux…

Au fil des années, leur lieu de vie s’est métamorphosé accueillant des zones de sous-bois. Le couple a pour objectif de sans cesse améliorer ce lieu pour en faire un véritable écosystème. Cette année, ils ont décidé d’effectuer une tonte raisonnée, technique qui consiste à seulement tondre pour former des sentiers de passages, en laissant fleurs, graminées et herbes autour. Ces deux Agnacois affirment observer des avantages. Yannick, les énumère : "Nous avons moins de moustiques, c’est plus agréable en période de canicule, nous passons moins de temps à tondre" (ils passent d’une demi-heure à une demi-journée). C’est aussi une économie de carburant représentant un avantage écologique et économique.

À Decazeville, les habitants emploient différentes techniques. Pour ceux qui possèdent un jardin, conscient du taux important d’eau nécessaire à cette activité, ils ont trouvé des solutions tels que la récupération de l’eau de pluie par des cuves placées dans le jardin. D’autres techniques ont été testées par certains comme la permaculture. "La technique est effectivement prometteuse mais ne dispense pas les efforts de la constance nécessaire à n’importe quel potager" affirme Arnaud, habitant decazevillois. Dans le secteur, les professionnels s’engagent aussi en faveur de l’écologie. L’entreprise d’entretien des espaces verts de Cyril Maronda s’évertue à respecter les normes environnementales et pousse toujours plus loin les efforts. Cyril Maronda explique que l’entreprise ne fait tourner ses machines plus qu’avec des huiles bio végétales et minérales fournies par des marques partenaires. Pour illustrer son propos, il affirme que lorsqu’il s’agit de travailler avec la Shem (Société Hydro-Electrique du Midi), "une goutte d’huile de chaînes n’étant pas bio peut polluer jusqu’à 1 kilomètre carré d’eau de rivière", les produits sont donc adaptés pour éviter ces dégradations.

L’entreprise s’assure aussi que tous les déchets plastiques (emballages des machines, pots de fleurs…) soient minutieusement ramassés et sont ensuite envoyés à la filière Valor qui les broie et les transforment notamment en revêtement souple pour les parcs d’enfants. Plus question également d’utiliser des produits phytosanitaires et du glyphosate.

