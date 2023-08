Les mots du vin : entre cru et cuvée, pourquoi il ne faut pas tout mélanger

(ETX Daily Up) - La Foire aux vins constitue l'heure des bonnes affaires pour qui veut poursuivre le plaisir bachique qui a abreuvé l'été. Mais, il faut reconnaître que l'on peut vite se sentir complexé face à la quantité de références agglomérées par les grandes références et la somme de termes nébuleux que le néophyte ne comprend pas toujours. Bonne nouvelle : on peut décrocher les bons plans même quand on ne s'y connaît pas, à condition de ne pas tout confondre...

Entre le nom du domaine, voire celui de la parcelle, mais aussi les mentions "vieilles vignes" ou encore l'année du millésime, le consommateur néophyte en matière de vin a vite fait de se perdre, et se sent comme face à une montagne difficile à gravir quand il découvre la somme d'étiquettes au moment de la Foire aux vins. Alors que ce rendez-vous incontournable de la rentrée fête ses 50 ans dans les magasins E.Leclerc à l'origine du concept, cette mise en lumière des vignobles français reste pourtant un bon plan pour qui souhaite faire le plein de bons jus, au moins pour le reste de l'année. S'il convient de ne pas rougir de son manque de connaissances, il peut tout de même s'avérer nécessaire de bien cerner l'essentiel du vocabulaire bachique. Vous ne savez pas en quoi consiste le bâtonnage des vins, la méthode solera ou encore ce qu'est une caudalie ? Pas grave ! Mais cela pourrait vous aider de comprendre les notions les plus importantes...

Pourquoi un cru, ce n'est pas une cuvée ?

Déformation lexicale, on a coutume de lire le terme cuvée pour remplacer le mot cru, et vice versa, afin d'éviter les répétitions. Sauf qu'il ne faut pas tout mélanger. Reprenons les choses dès le début en repérant d'abord la définition du dictionnaire le Petit Robert. Une cuvée, c'est "la quantité de vin qui se fait à la fois dans une cuve". En deuxième intention, on peut aussi parler du "produit de toute une vigne". Et dans ce cas, en effet, il convient d'utiliser le terme "millésime" pour remplacer "cuvée", si besoin.

En d'autres termes, la cuvée se rapporte au liquide réalisé par le vigneron. La Champagne permet encore mieux d'illustrer l'explication. Selon la belle maison Laurent-Perrier, "la cuvée est un champagne d'une grande finesse et d'une belle fraîcheur obtenues après un long vieillissement dans nos caves". On peut aussi prendre la route vers la Bourgogne et s'arrêter au niveau du tronçon entre la Côte de Nuits et la Côte de Beaune pour poursuivre l'explication. L'historique vente des Hospices de Beaune, qui a lieu chaque troisième dimanche de novembre depuis 1794, met aux enchères ce que l'on appelle des "pièces". Ce sont en fait des tonneaux dans lesquels sont contenus des... cuvées. Celles-ci sont le fruit d'une même parcelle de vignes, ou d'un assemblage de plusieurs d'entre elles.

Dans les tonneaux, on trouve donc des cuvées, et non pas un cru. Ce terme a davantage rapport au terroir. On l'utilise pour repérer des endroits précis dans les vignobles qui donnent naissance à des vins de grande qualité. Il existe même une classification parmi les crus. Il y a les grands crus et les premiers crus. C'est le cas aussi bien dans le vignoble de Bourgogne qu'en Champagne ou en Alsace. Dans le vignoble frontalier avec l'Allemagne, ces nectars sont produits sur des micro-terroirs où la géologie, l'exposition des ceps et les conditions climatiques produisent une alchimie d'exception jusqu'à donner vie à des liquides mémorables. C'est toute une mosaïque géologique qui a été dessinée, délimitant au final 51 terroirs bien distincts. On parle de Grands crus, dont les noms empruntent leur identité à des lieux-dits. Ceux-ci ne représentent que 5% de la production du vignoble alsacien.

En Champagne, la notion de cru est liée à des communes entières. Chacune est classée en fonction de la qualité du raisin. Dans l'échelle de classification des appellations, le champagne grand cru constitue le nec plus ultra. Aÿ, Bouzy, Tours-sur-Marne ou encore Verzenay sont quelques exemples des terroirs les plus exceptionnels. Les flacons qui indiquent cette classification ont impérativement été élaborés uniquement avec des raisins ayant été vendangés dans les communes concernées.