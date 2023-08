Rodez : nouveaux horaires à la rentrée pour les bus scolaires, ce qui va changer pour les collégiens et les lycéens

À partir de septembre, le réseau de bus scolaire adopte de nouveaux horaires. La plupart des bus avancent leur retour à 17h30 pour permettre aux étudiants de rentrer plus tôt. Pour ceux qui terminent tard, les horaires sont définis par rapport aux réservations.

Les élèves des collèges et lycées ruthénois pourront rentrer chez eux de meilleure heure. À partir de début septembre, et de la rentrée des classes Agglobus adapte son réseau de bus.

Ronan Feutun, directeur de la SATAR parle d'une "restructuration des lignes scolaires pour permettre à ceux qui finissent plus tôt de rentrer chez eux".

La quasi-intégralité du réseau modifié

Les cars en partance de la Gare SNCF et à destination de Sébazac, Le Pas, Toizac, Le Colombier, Sainte Radegonde, Onet l'Eglise et Olemps sont avancés à 17h30, au lieu de 18h30.

Même changement d'horaires pour les élèves qui prennent départ au pôle Mouline, en partance pour La Primaube, Oelmps, Lax et Ruols.

Le bus du collège Jean Moulin et à destination de Fontanges est lui avancé à 17h10 au lieu de 18h10.

À noter que celui à destination de La Primaube est prolongé jusqu'à la Capelle Saint-Martin, et que celui à destination de Sébazac s'étend dorénavant jusqu'à Concoures.

Seuls les transports à destination du lycée La Roque et du groupe scolaire Paul Cayla à Druelle restent aux mêmes horaires.

Réserver pour partir plus tard

Pour ceux qui terminent les cours plus tard, et qui souhaitent partir à 18h30, il faudra réserver sa place. Via le site internet Agglobus, l'application mobile Mobili'TAD Rodès ou en appelant le 0 800 00 79 50. Les demandes doivent être faites avant chaque début de trimestre. Les trajets seront établis en fonction. Pour le premier trimestre, les commandes s'arrêtent le 15 septembre.