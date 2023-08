Saint-Amans-des-Cots. Une saison des plus dynamiques au camping La Vernhe

Depuis 6 ans, Françoise accueille les touristes au camping municipal de Saint-Amans-des-Côts, "La Vernhe".

Tous les dimanches de juillet et d’août, un pot d’accueil est offert par la municipalité. Dans une ambiance conviviale, quelques élus présentent le territoire et les animations de la semaine, suivi d’un apéritif avec des produits locaux. Équipé de la wifi gratuite, le camping se compose de 12 chalets dont un pour des personnes à mobilité réduite, 4 mobile-homes et 28 emplacements avec électricité, 1 borne de vidange camping-car accessible uniquement aux camping-cars qui passent au moins une nuit. Mais aussi 1 salle commune dotée d’un frigo, congélateur, four, accessible aux campeurs, avec télévision et prêt de jeux de société et de livres. À quelques mètres se situent des cours de tennis, terrains de quilles et de pétanque, une aire multisport et un étang où la pêche est possible en juillet et août.

Renseignements et réservations : 05 65 44 89 02 ou 06 30 27 05 91.Les réservations en ligne sont possibles sur le site du camping www.campingdelavernhe.fr