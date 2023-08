Vallée du Lot : une nouvelle base de loisirs dans ce secteur très apprécié des touristes et des Aveyronnais

La vallée du Lot et Livinhac-le-Haut se dotent d’un nouvel outil de loisir et touristique moderne.

C’est en présence de nombreuses personnalités qu’a été inaugurée la base de loisirs de Livinhac-le-Haut. Le maire Roland Joffre a repris l’historique des loisirs aquatiques à Livinhact, rappelant que l’entreprise firminoise Lagarrigue avait construit en dur une structure pour la piscine au fil de l’eau, sous le mandat de Pierre Gleyal, en 1997.

Le bassin, limité par des flotteurs en fer habillé de bois, permet la baignade avec davantage de sécurité. Mais lors de la spectaculaire crue de 2003, les flotteurs rangés à proximité du bâtiment actuel ont mis les voiles. " Nous pensons qu’ils ont peut-être rejoint Bordeaux ", s’est exclamé Roland Joffre, avant de poursuivre plus sérieusement : " Afin de sécuriser l’endroit, nous avons fait installer des lignes d’eau qui délimitent deux bassins, avec un surveillant de baignade. Nous avons donc mis en place la structure flottante en aluminium coulissant sur des poteaux plantés dans le lit de la rivière. L’actuelle base de loisirs est complétée par une rénovation du bâtiment, du bureau du surveillant, des vestiaires, de la douche, des toilettes mises aux normes handicapés ".

Un secteur très prisé par les touristes et la population

Roland Joffre a remercié les partenaires qui ont participé au montage financier de l’opération : État, Région, Département, tout comme les élus et employés qui ont assuré le montage des structures ainsi que les entreprises. Cette rive droite du Lot représente un secteur prisé par les touristes et la population de tout le territoire, avec l’aire de jeux pour enfants – elle aussi sécurisée –, et plusieurs autres attractions.

Michel Raffi, en charge du tourisme à Decazeville communauté, s’est félicité d’un tel équipement à Livinhac-le-Haut, carrefour du chemin jacquaire : "Souhaitons que la voie Verte, la vallée du Lot à vélo, se concrétise entre Bouillac et Capdenac qui donnerait tout son sens au parcours. Remercions aussi le Syndicat mixte du Bassin du Lot et l’Adat". Enfin, les conseillers régionaux et départementaux ont mis l’accent sur les liens transversaux qui relient et irriguent la vallée du Lot et le Bassin urbain.