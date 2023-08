Entraygues-sur-Truyère. 180 personnes pour un bal… de folie !

Très récemment, à la salle multiculturelle, Rémi Geffroy, accordéoniste diatonique et compositeur était invité par le groupe de musique trad local "Folkentrad".

Environs 180 personnes sont venues participer à la soirée et danser. En effet, ce grand bal était attendu et de nombreux danseurs sont arrivés des communes alentour ou de plus loin.

Dès 21 heures, les neuf musiciens du groupe Folkentrad ont commencé à jouer pour chauffer la salle et les danseurs. Une heure plus tard, c’était au tour de Rémi Geffroy d’enchaîner les morceaux de musiques traditionnelles, en solo : polka, rondo, mazurka, valse, scottish swing, bourrée… Le parquet était chauffé à blanc par la centaine de danseurs qui valsaient et tourbillonnaient dans une cadence accélérée.

La buvette a vivement été appréciée pour se désaltérer, ainsi que la climatisation. La soirée dansante s’est terminée fort tard, avec plusieurs rappels pour prolonger le plaisir de danser encore et Rémi Geffroy a été vivement applaudi par l’assemblée. Cette soirée a eu lieu avec le soutien de la municipalité d’Entraygues et du Centre social.