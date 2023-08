Lédergues. Falguières : voltiges et arts équestres aux écuries de Lestourade

Le samedi 19 août à 18 h 30 à Falguières près de Lédergues, les Écuries de Lestournade proposent comme chaque année un spectacle sans pareil et de qualité qui ne déçoit pas les spectateurs.

Il s’agit d’un show équestre alliant sensation, émotion et action avec des numéros de voltige cosaque, de poste hongroise, de dressage, de liberté, carrousel. Ce show présenté par Floriane et Sylvain accompagnés de leurs élèves raviront petits et grands. Il sera suivi du verre de l’amitié offert et de son traditionnel repas aligot saucisse animé par le groupe Rumba Tech ambiance latino, gipsy, variétés françaises et champêtres.

Inscriptions pour le repas avant le 17 août au 06 64 90 16 52. Parking, buvette, restauration sur place. Tarif spectacle : 15 € adultes – 6 € enfants de 5 à 12 ans – gratuit – de 5 ans (place assise).

Tarif repas : 15 € apéro offert, aligot, saucisse, fouace ou tartelette, vin, café.