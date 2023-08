Mouret. Théâtre de rue avec Pare-Choc

L’association Rapataf invite la compagnie Pare-Choc pour une représentation d’Engrainage au Grand-Mas le samedi 12 août sur le parvis de la salle des fêtes. Dans ce spectacle familial, humoristique et engagé, la Firme, une multinationale de l’agroalimentaire, fait appliquer ses règles grâce à sa milice privée. Des résistants tentent de distribuer les dernières graines non traitées par les laboratoires de l’entreprise. En interaction avec le public, cinq comédiens jouent une vingtaine de personnages dans une histoire dynamique et pleine de rebondissements. Accueil du public dès 18 h pour une représentation à 18 h 30. Prix libre. Buvette et petite restauration sur place.